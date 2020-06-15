За день МОЗ зменшило кількість ПЛР-тестів на коронавірус на 22%

За минулу добу, 14 червня, було проведено 7 950 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 22,2% менше порівняно з попередньою добою, і 2 286 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 24,8% менше порівняно з 13 червня. В той час, як МОЗ звинуватив у зростанні захворюваності на коронавірус не кількість тестувань, а пом'якшення карантину

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За минулу добу вироблено 7 950 досліджень методом ПЛР", - сказав він.

Крім цього, за словами міністра, 14 червня проведено 2 286 досліджень методом ІФА на антитіла до коронавірусу.

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, всього з початку року проведено 497 284 дослідження на коронавирусную інфекцію методом ПЛР та 81 168 - методом ІФА.

При цьому у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я 14 червня надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19, а всього з початку 2020 року надійшло 72 129 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, 14 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 656 до 31 810 кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 901 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 1,2%, кількість нових летальних випадків - на 33,3%.

Тим часом у понеділок, 15 червня, розпочався 96-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19.