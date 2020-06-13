підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • МОЗ звинуватив у зростанні захворюваності коронавірусом не кількість тестувань, а пом'якшення карантину
13 червня 2020, субота, 18:13 11
Політика 2020-06-13T20:00:01+03:00
Українські Новини
МОЗ звинуватив у зростанні захворюваності коронавірусом не кількість тестувань, а пом'якшення карантину

МОЗ звинуватив у зростанні захворюваності коронавірусом не кількість тестувань, а пом'якшення карантину

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус в Україні, Захворюваність на коронавірус, пом'якшення карантину
Тести на коронавірус. Фото: facebook.com/ОП
Тести на коронавірус. Фото: facebook.com/ОП

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що значне зростання захворюваності коронавірусом не пов'язаний із збільшенням кількості тестувань.

Про це він повідомив на брифінгу за результатами засідання комісії з питань техногенно-екологічної ситуації та надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"Ні, не пов'язуємо (ріст захворюваності з збільшенням кількості тестувань). Динаміка, яка у нас зараз є, показує, що іноді збільшення кількості тестувань не тягне за собою збільшення кількості виявлених хворих. Ми пов'язуємо збільшення виявлених випадків, які реєструються протягом останніх трьох днів, саме з пом'якшенням карантинних заходів", - сказав він.

Ляшко підкреслив, що суб'єкти господарювання, які декларують дотримання карантину, не дотримуються протиепідемічних норм.

"Керівник служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів повідомив, що кожен шостий об'єкт, який перевіряється інспекторами, має порушення у своєму закладі, що стосуються кількості перебування людей... Це більше стосується торгових центрів... Відсутність антисептиків, масок на обличчях...", - додав заступник міністра охорони здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, 11 червня кількість виявлених випадків захворювання коронавиірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 683 до 29 753, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 870.

Тим часом у Києві після триденного зростання знизилася кількість нових випадків коронавіруса.

 

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Захворюваність на коронавірус пом'якшення карантину

Пробне ЗНО буде проведено онлайн...
В Україні падає кількість госпіталізованих від кор...
Новий антирекорд. В Україні понад 750 випадків кор...
Нові послаблення карантину. З 15 червня дозволено ...
МОЗ звинуватив у зростанні захворюваності коронавірусом не кількість тестувань, а пом'якшення карантину
Пробне ЗНО буде проведено онлайн
Новини
На Київ насувається гроза і шквальний вітер: що робити 19:44
МОЗ звинуватив у зростанні захворюваності коронавірусом не кількість тестувань, а пом'якшення карантину 18:13
В Одеській області замість 26 районів з'являться 6 17:16
Пробне ЗНО буде проведено онлайн 16:45
У Черкаській області можуть створити 4 району замість 20 16:18
більше новин
Burisma Group заперечує свою причетність до подій, зазначених у повідомленнях правоохоронних органів та ЗМІ 11:17
Норка, звіроферма. Фото: politeka.net
Зоозахисники-радикали влаштують марш на підтримку закону, від якого постраждає український бізнес, - ЗМІ 14:15 Інфографіка
Владі соромно зізнатися, що Гончарука звільнили на вимогу олігархів, - Карасьов 12:15
Саакашвілі підтримав ідею Бахматюка, як вирішувати суперечки держави і бізнесу 12:16
Госаудитслужба виявила порушень на 100 млн грн в діях колишнього в. о. члена правління УЗ Романа Веприцького, - ЗМІ 11:49
більше новин
Спроба дати хабар. Фото: прес-служба САП
Ситнику і Холодницькому пропонували 6 млн доларів хабара за закриття справи Злочевського 21:17
Кабмін пропонує зменшити майже в чотири рази кількість районів 11:35 Карта
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним 14:30
Перша леді Олена Зеленська захворіла на коронавірус 14:16
Хвора на коронавірус Олена Зеленська нещодавно відвідувала будинок для дітей з інвалідністю 17:41
більше новин
В Україну заборонили в'їзд іноземців без страховки на коронавірус і обсервації
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok