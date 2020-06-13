МОЗ звинуватив у зростанні захворюваності коронавірусом не кількість тестувань, а пом'якшення карантину

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що значне зростання захворюваності коронавірусом не пов'язаний із збільшенням кількості тестувань.

Про це він повідомив на брифінгу за результатами засідання комісії з питань техногенно-екологічної ситуації та надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"Ні, не пов'язуємо (ріст захворюваності з збільшенням кількості тестувань). Динаміка, яка у нас зараз є, показує, що іноді збільшення кількості тестувань не тягне за собою збільшення кількості виявлених хворих. Ми пов'язуємо збільшення виявлених випадків, які реєструються протягом останніх трьох днів, саме з пом'якшенням карантинних заходів", - сказав він.

Ляшко підкреслив, що суб'єкти господарювання, які декларують дотримання карантину, не дотримуються протиепідемічних норм.

"Керівник служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів повідомив, що кожен шостий об'єкт, який перевіряється інспекторами, має порушення у своєму закладі, що стосуються кількості перебування людей... Це більше стосується торгових центрів... Відсутність антисептиків, масок на обличчях...", - додав заступник міністра охорони здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, 11 червня кількість виявлених випадків захворювання коронавиірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 683 до 29 753, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 870.

Тим часом у Києві після триденного зростання знизилася кількість нових випадків коронавіруса.