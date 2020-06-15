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15 червня 2020, понеділок, 10:23 5 Карта
Суспільство 2020-06-15T11:30:03+03:00
Українські Новини
Тиждень знову почався в Києві з масштабних заторів

Тиждень знову почався в Києві з масштабних заторів

Ольга Фандорина
Затори в Києві, Затори на дорогах, заторри
Автомобільні пробки (ілюстрація). Фото: kiev.informator.ua
Автомобільні пробки (ілюстрація). Фото: kiev.informator.ua

Вранці в понеділок, 15 червня, в Києві, особливо на в'їздах у столицю, основних магістралях і на мостах знову утворилися масштабні затори.

Про це свідчать дані сервісу Google-maps.

Затрудено рух в районі ринку "Столичний" у Голосіївському районі, також виїзди з Вишневого з боку Києво-Святошинського району та на проспекті Леся Курбаса.

Також стоять автомобілі на проспекті Перемоги, і тягучки в центрі міста - в районі вулиці Богдана Хмельницького.

Пробки в Києві. Пробки в Києві. Google maps

У Печерському районі ускладнено рух в районі виїзду на міст Патона і стоять автомобілі на Набережному шосе в районі станції метро "Дніпро".

Рух у Києві. Google mapsРух у Києві. Google maps

На Подолі також тягучки - на Гаванському мосту і станції метро "Почайна".

На Лівому березі рух зупинився від станції метро "Осокорки" до "Славутича", і тягучки зафіксовані в районі метро "Чернігівська".

Тягучки в Києві. Google mapsТягучки в Києві. Google maps

В 2019 році кожен пересічний автомобіліст Києва безцільно провів у заторах 227 годин, що дорівнює 9 днів 11 годин, викреслених з життя.

При цьому, лише за 2 роки кияни стали витрачати на стояння в заторах на 2 дні свого життя більше. Так, ще в 2018 році затори забирали 202 години або 8 днів 10 годин на рік. "Зайвий" час шляху на роботу становила 26 хвилин вранці і 27 хвилин ввечері.

Столиця України піднялася з 13 на 12 місце в рейтингу транспортних заторів від світового сервісу ТомТом. Київ став третім містом Європи за складністю пересування.

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