Вранці в п'ятницю Київ знову стоїть у заторах: карта

Весь Київ вранці у п'ятницю, 12 червня знову "застряг" у масштабних заторах. Автомобілі і весь наземний громадський транспорт на багатьох вулицях майже не рухається.

За даними сервісу Google-maps, затримка в дорозі становитиме мінімум годину і тридцять хвилин, а також наводить докладну карту з усіма заторами і тягучками у всьому місті.

Автомобілі стоять на всіх в'їздах і виїздах в Київ - на Академмістечку, на виїзді на Одеську трасу, на Столичному шосе та у Броварському напрямку.

Затори в Києві. Фото: infoportal.kiev.ua

Традиційно стоять автомобілі на Правому березі Києва у напрямку до центру - на Гаванському мосту, на проспекті Героїв Сталінграда, на Подолі та Поштової площі, а також біля мосту Метро, мосту Патона, проспекті Перемоги і Дорогожичах, на Чоколівському Бульварі.

Пробки в п'ятницю. Фото: infoportal.kiev.ua

На Лівому березі теж утворилися затори - на всіх мостах Києва, на Лівобережній, Чернігівської та Дарниці - біля Парку Перемоги, також застрягли в заторах автомобілі в районі Позняків та Осокорків.

Ранкові затори в Києві. Фото: infoportal.kiev.ua

Раніше Українські Новини повідомляли, Віталій Кличко впевнений, що у Києві затори створюють не кияни. Тому звернувся до народних депутатів з пропозицією надати допомогу у вирішення транспортного колапсу на київських дорогах.

Столиця України піднялася з 13 на 12 місце в рейтингу транспортних заторів від світового сервісу ТомТом. Київ став третім містом Європи за складністю пересування.