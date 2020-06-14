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  • США по-прежнему в лидерах по заболеваемости COVID-19. В Бразилии растет летальность – почти тысяча умерших за сутки
14 июня 2020, воскресенье, 08:27 352
Мир 2020-06-14T08:39:03+03:00
Українські Новини
США по-прежнему в лидерах по заболеваемости COVID-19. В Бразилии растет летальность – почти тысяча умерших за

США по-прежнему в лидерах по заболеваемости COVID-19. В Бразилии растет летальность – почти тысяча умерших за сутки

Кира Молчанова
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Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

После того, как ВОЗ признали: в мире ситуация с COVID-19 ухудшается, за минувшие сутки в мире зафиксировано 132 786 новых случаев заражения коронавирусом. Умерло 4 229 человек.

Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometer.

Хуже всего в Бразилии. Там умерли 890 человек. Там же и наибольшее число новых заболевших: 20 894

С начала эпидемии на утро 14 июня в мире COVID-19 заболели 7 865 794 человек, 432 394 умерли, 4 040 784 выздоровели.

В антилидерах по заболеваемости по-прежнему США, Бразилия, Россия и Индия.

CША занимают первое место по количеству инфицированных, заболели COVID-19 2 142 224 человек, зафиксированы 117 527 летальных случаев, выздоровели 854 106 пациентов.

Больше всего умерших за сутки - в Бразилии, 890 человек. В этой же стране и наибольшее число новых заболевших: 20 894.

В России за сутки 8 706 новых пациентов. За это время умерли 114 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 520 129 случаев коронавируса. Умершими считаются 6 929 человек.

Ухудшается ситуация в Индии. Там за сутки 309 новых смертей и 12 023 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии умерли 9 199 человек, всего зараженных – 321 626 человек.

Как сообщали Українські Новини, количество больных коронавирусом в мире 13 июня увеличилось до 7 651 175, 3 630 280 из них выздоровели, 425 869 человек умерли.

Специалисты считают, что жесткий карантин в Европе смог спасти жизни более 3 млн жителей.

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