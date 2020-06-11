Найдорожча кава у моєму житті, — Ляшко про адмінпротокол за порушення карантину

Зеленський п'є каву в ресторані Хмельницького під час карантину. Фото: Facebook/ОПУ

Зеленський п'є каву в ресторані Хмельницького під час карантину. Фото: Facebook/ОПУ

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав найдорожчою у житті каву, через яку на нього склали адміністративний протокол за порушення правил карантину. Про це він заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Найдорожча (в прямому сенсі) кава в моєму житті", - прокоментував Віктор Ляшко складання адміністративного протоколу.

При цьому він не повідомив, чи оскаржуватиме адмінпротокол в суді і готовий заплатити штраф за порушення карантинних обмежень.

Як повідомляли Українські Новини, поліція склала адмінпротоколи про порушення правил карантину Президентом Володимиром Зеленським, керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, першим заступником керівника Офісу Президента Сергієм Трофимовим і заступником міністра охорони здоров'я Ляшком через відвідування кафе під час робочого візиту на Хмельниччину.

Раніше Ляшко заявив, що не вважає порушенням відвідини із Зеленським кафе 3 червня, і пояснював це інспекцією готовності закладів до послаблення карантину.

Верховна Рада ввела штраф від 17 тис. до 34 тис. гривень за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил.