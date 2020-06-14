США як і раніше в лідерах по захворюваності COVID-19. У Бразилії зростає летальність – майже тисяча померлих за добу

США як і раніше в лідерах по захворюваності COVID-19. У Бразилії зростає летальність – майже тисяча померлих з

Після того, як ВООЗ визнали: у світі ситуація з COVID-19 погіршується, за минулу добу у світі зафіксовано 132 786 нових випадків зараження на коронавірус. Померло 4 229 осіб.

Про це говорять дані, зведені на сайті Worldometer.

Найгірше в Бразилії. Там померли 890 осіб. Там же і найбільше число нових хворих: 20 894

З початку епідемії на ранок 14 червня у світі COVID-19 захворіли 7 865 794 осіб, 432 394 померли, 4 040 784 одужали.

В антилідерах по захворюваності як і раніше США, Бразилія, Росія та Індія.

США займають перше місце за кількістю інфікованих хворих на COVID-19 2 142 224 людина, зафіксовані 117 527 летальних випадків, одужали 854 106 пацієнтів.

Найбільше померлих за добу - в Бразилії, 890 осіб. У цій же країні і найбільше число нових хворих: 20 894.

У Росії за добу 8 706 нових пацієнтів. За цей час померло 114 осіб. Всього з початку епідемії зафіксовано 520 129 випадків коронавірусу. Померлими вважаються 6 929 осіб.

Погіршується ситуація в Індії. Там за добу 309 нових смертей і 12 023 нових випадків COVID-19. Всього з початку епідемії померли 9 199 осіб, всього заражених – 321 626 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус у світі 13 червня збільшилася до 7 651 175, 3 630 280 одужали, 425 869 осіб померли.

Фахівці вважають, що жорсткий карантин в Європі зміг врятувати життя понад 3 млн жителів.