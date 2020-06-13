На коронавірус у світі хворіють 7,6 млн осіб. Дані 13 червня

В той час, як ВООЗ повідомила про погіршення ситуації з Covid-19, кількість хворих на коронавірус у світі 13 червня збільшилася до 7 651 175, 3 630 280 одужали, 425 869 осіб померли.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах.

Найбільше випадків зафіксували у США. Вірус підтвердили у 2 048 986 осіб, 114 669 з них померли, а 547 386 - вилікувалися.

На другому місці знаходиться Бразилія. На коронавірус захворіли 828 810 осіб. Одужали 445 123 осіб і померли 41 828 осіб.

На третьому місці Росія, де на коронавірус хворіють 510 761 осіб, всього в країні 6 705 летальних випадків та 268 862 людини одужали.

Індія знаходиться на четвертому місці. У країні захворіли 308 916 осіб, померли - 8 884, а 154 303 людини одужали.

У Великобританії, яка знаходиться на п'ятому місці, зафіксували 294 402 випадків захворювання на COVID-19. З них 1 282 осіб одужали, а кількість померлих становить 41 566.



Як повідомляли Українські Новини, Німеччина порадила не їздити в Україну до осені.



Крім того, жорсткий карантин у Європі зміг врятувати життя більше 3 млн жителів.