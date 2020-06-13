В Україну заборонили в'їзд іноземців без страховки на коронавірус і обсервації

В той час, як Кабінет Міністрів вирішив відновити роботу пунктів пропуску у всіх аеропортах, Албанія, США, Великобританія і Туреччина готові прийняти українців з 15 червня, Кабінет Міністрів заборонив в'їзд в Україну іноземців без поліса страхування витрат, пов'язаних з лікуванням коронавирусной інфекції і обсервацією, в період дії карантину.

Про це йдеться в постанові уряду №480 від 12 червня, передають Українські Новини.

Згідно йому, урядом були внесені зміни в постанову №392 "Про встановлення карантину з метою запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів ослаблення протиепідемічних заходів", яким продовжено карантин з 22 травня по 22 червня 2020 року.

згідно із затвердженими змінами, на час карантину забороняється перетинання державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявності поліса (свідоцтва, сертифікату) страхування витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19, обсервацією.

Зазначено, що дана заборона не поширюється на осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями або потребують додаткового захисту.

Як повідомляли Українські Новини, з 5 червня Україна запустила внутрішні авіаперельоти При цьому продовжують діяти правилапо дотримання соціальної дистанції і дезінфекції.

Крім того, з 15 червня "Укрзалізниця" відновлює рух ще 14 приміських поїздів.