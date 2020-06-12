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12 червня 2020, пʼятниця, 13:07 7
Кабмін 2020-06-12T15:00:04+03:00
Українські Новини
З понеділка відкриються пункти пропуску в усіх аеропортах

З понеділка відкриються пункти пропуску в усіх аеропортах

Анна Рудык
Пункти пропуску, Відкриття кордонів
Аеропорт. Фото: pixabay
Аеропорт. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів вирішив відновити роботу пунктів пропуску у всіх аеропортах з 15 червня після рішення про запуск внутрішніх авіаперельотів. Відповідне рішення було прийнято під час позачергового засідання уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

"З метою відновлення діяльності пунктів пропуску та пунктів контролю для обслуговування рейсів у міжнародному повітряному сполученні та забезпечення можливості перетинання державного кордону іноземними громадянами проєктом пропонується відкрити пункти пропуску в авіаційному сполученні", - сказав перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович.

Він уточнив, що відкриваються пункти пропуску у всіх аеропортах, які залишалися закритими через карантин до сьогодні: "Ужгород", "Івано-Франківськ", "Тернопіль", "Хмельницький", "Ізмаїл", "Маріуполь", "Кривий Ріг", "Суми", "Рівне", "Озерне" (Житомирська область), "Черкаси", "Полтава", "Сокільники" (Харківська область).

Також цим рішенням було визначено нові критерії до перетину кордону іноземними громадянами, які не були озвучені в ході засідання.

Текст відповідного документа поки відсутній на сайті Кабміну.

Як повідомляли Українські Новини, відновити роботу в приміщеннях ресторанів в Києві неможливо.

Проте МОЗ дозволило святкувати весілля.

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