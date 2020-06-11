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11 червня 2020, четвер, 20:20 11
Суспільство 2020-06-11T21:30:01+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" відновлює рух ще 14 приміських поїздів. Список напрямків

"Укрзалізниця" відновлює рух ще 14 приміських поїздів. Список напрямків

Елена Новикова
Укрзалізниця, приміські поїзди, Рух поїздів, Популярні напрямки руху поїздів
Поїзд. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Поїзд. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" вирішила відновити рух ще 14 приміських поїздів, насамперед у найбільш популярних та завантажених напрямках а також відновити курсування експресу за маршрутом "Київ - аеропорт "Бориспіль".

Про це зазначається в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

З 15 червня відновлять рух ще 14 приміських поїздів фастівського, ніжинського та яготинського напрямків.

У напрямку "Київ - Козятин - Київ" курсуватимуть такі приміські поїзди: №6202/6008 "Козятин - Фастів - Київ", №7032 "Фастів - Київ", №6070 "Тарасівка - Київ", №6014 "Фастів - Київ", №6029 "Київ - Фастів", №6027/6213 "Київ - Фастів - Козятин", №6035 "Київ - Фастів", №6023/6211 "Київ - Фастів-Козятин".

У напрямку Київ - Ніжин - Київ" курсуватимуть такі приміські поїзди: №6902 "Київ - Ніжин", №6915 "Ніжин - Київ", №6930 "Київ - Ніжин", №6929 "Ніжин - Київ".

У напрямку "Київ - Яготин - Київ" курсуватимуть такі приміські поїзди: №6880 "Київ - Яготин", №6809 "Яготин -Дарниця".

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" відновлює рух поїздів дальнього сполучення у Вінницькій області.

Раніше "Укрзалізниця" запустила 35 поїздів.

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