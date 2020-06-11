"Укрзалізниця" відновлює рух ще 14 приміських поїздів. Список напрямків

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" вирішила відновити рух ще 14 приміських поїздів, насамперед у найбільш популярних та завантажених напрямках а також відновити курсування експресу за маршрутом "Київ - аеропорт "Бориспіль".

Про це зазначається в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

З 15 червня відновлять рух ще 14 приміських поїздів фастівського, ніжинського та яготинського напрямків.

У напрямку "Київ - Козятин - Київ" курсуватимуть такі приміські поїзди: №6202/6008 "Козятин - Фастів - Київ", №7032 "Фастів - Київ", №6070 "Тарасівка - Київ", №6014 "Фастів - Київ", №6029 "Київ - Фастів", №6027/6213 "Київ - Фастів - Козятин", №6035 "Київ - Фастів", №6023/6211 "Київ - Фастів-Козятин".

У напрямку Київ - Ніжин - Київ" курсуватимуть такі приміські поїзди: №6902 "Київ - Ніжин", №6915 "Ніжин - Київ", №6930 "Київ - Ніжин", №6929 "Ніжин - Київ".

У напрямку "Київ - Яготин - Київ" курсуватимуть такі приміські поїзди: №6880 "Київ - Яготин", №6809 "Яготин -Дарниця".

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" відновлює рух поїздів дальнього сполучення у Вінницькій області.

Раніше "Укрзалізниця" запустила 35 поїздів.