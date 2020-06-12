Єрмак в Парижі обговорив з радником президента Франції "мінський процес"

Глава Офісу президента Андрій Єрмак пд час робочого візиту в Париж обговорив хід "мінського переговорного процесу" з зовнішньополітичним радником президента Франції Еммануель Бонн.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби резидента, передають Українські Новини.

"На зустрічі в Парижі керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і зовнішньополітичний радник Президента Франції Еммануель Бонн детально обговорили перебіг Мінського процесу і двостороннє співробітництво України та Франції", - сказано в ньому.

Андрій Єрмак і Еммануель Бонн також обговорили підготовку до майбутнього візиту Президента Франції Еммануеля Макрона в Україну, який може відбутися до кінця цього року.

Керівник Офісу Президента також докладно розповів про зусилля України щодо інтенсифікації "мінського переговорного процесу".

Згідно з повідомленням, українську делегацію, яка проводить низку зустрічей у Парижі, очолює віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, також до її складу входять міністр оборони Андрій Таран, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква і радник Президента Руслан Демченко.

Як повідомляли Українські Новини, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначає повне виконання Україною всіх умов Міжнародного валютного фонду (МВФ) для нової програми співпраці.

Тим часом, Офіс Президента через коронавірус не відміняв відрядження співробітників, проте до Володимира Зеленського в карантин пускають після вимірювання температури.