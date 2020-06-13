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13 червня 2020, субота, 08:46 8
Суспільство 2020-06-13T10:33:04+03:00
Українські Новини
До кінця адаптивного карантину залишилося 9 днів. Які діють послаблення

До кінця адаптивного карантину залишилося 9 днів. Які діють послаблення

Валерия Драгомирова
Коронавірус, Карантин в Україні, Послаблення карантину
Коронавірус. фото: freepik
Коронавірус. фото: freepik

Сьогодні розпочався 94-й день карантину в Україні. З 1 червня діє третій етап послаблення, але не у всіх областях. Українські Новини розкажуть, які місця можна відвідувати та які пом'якшення ще плануються. 

На засіданні Кабміну 20 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня. До цієї дати залишилося 9 днів.

1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

Послаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни. Київ і 9 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину.

З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів.

Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ зможуть здавати іспити.

Поновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами.

Кабінет Міністрів прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 5 червня.

Кафе і ресторани можуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів; люди старше 60 років не зобов'язані дотримуватися самоізоляції; відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України; перевозити легковими автомобілями можна до п'яти чоловік, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років).

З 10 червня частково відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі, час роботи обмежений з 11:00 до 14:00.

Як повідомляли Українські Новини, пункти пропуску на кордоні з Кримом відкриють з 15 червня.


Крім того, Зеленський закликав швидко встановити причини зростання випадків коронавірусу, щоб не посилювати карантин.

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