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13 червня 2020, субота, 05:00 7
Lifestyle 2020-06-13T05:45:02+03:00
Українські Новини
Астролог назвав три знаки зодіаку, яким пощастить сьогодні

Астролог назвав три знаки зодіаку, яким пощастить сьогодні

Елена Новикова
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Гороскоп на 13 червня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 13 червня 2020. Фото: pixabay

В цей день успіх і успіх будуть супроводжувати Овнів, Близнюків і Дів, у той час, як у червні досягти своїх цілей зможуть більшість знаків зодіаку. А про те, що зірки приготували на субботу, 13 червня, представникам цих трьох знаків зодіаку, розкажуть Українські Новини.

Овен

Овни в суботу встигнуть зробити багато хорошого. Зірки радять діяти енергійно, щоб витягти максимум користі зі сприятливого збігу обставин. Сміливі починання представників цього знака будуть підтримані з боку. Вечір обіцяє приємні сюрпризи і приємні клопоти. Не виключені подарунки. Овнам будуть надавати знаки уваги і, можливо, запросять на побачення.

Близнюки

У Близнюків буде приємний день, який дозволить без особливих зусиль подолати виникаючі перешкоди в справах і здійснити все, що задумали. У цей період у представників цього знаку з'явиться шанс відновити стосунки з людьми, які були їм дорогими.

Діва

У Дів буде приємний день. Можна починати нові справи, досягти позитивних результатів буде нескладно. Також в цей день можуть відкритися нові можливості, Дівам вдасться досягти навіть більшого, роблячи менше. У другій половині дня вірогідні вдалі збіги і сюрпризи.

Як собщали Українські Новини, синоптик прогнозує короткочасні дощі з грозами в суботу, 13 червня.

Також розповідали про те, коли буде літнє сонцестояння і початок астрономічного літа.

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