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01 июня 2020, понедельник, 22:12 42
Lifestyle 2020-06-01T22:15:47+03:00
Українські Новини
Успехи в карьере, романтические знакомства и прибыль. Что принесет июнь всем знакам зодиака

Успехи в карьере, романтические знакомства и прибыль. Что принесет июнь всем знакам зодиака

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, Гороскоп 2020, Гороскоп на июнь
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Не смотря на то, что первый день лета принес Близнецам, Стрельцам и Водолеям небольшие трудности, июнь в этом году пройдет хорошо у многих знаков зодиака. Українські Новини расскажут о том, что этот месяц сулит всем знакам зодиака.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В июне у Овнов будет много веских поводов, чтобы гордиться собой. Качества, которые присущи представителям этого знака, помогут добиться успеха во многих сферах жизни. Однако главной победой можно будет считать карьеру и финансовое положение. В этом месяце звезды сулят Овнам повышение по должности и увеличение зарплаты.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам в июне будут по плечу небольшие цели. Однако положение планет свидетельствует о том, что чего-то глобального представители этого знака не смогут добиться. На личном фронте в этом месяце все будет складываться с переменным успехом. Если у вас есть вторая половинка, то отношения будут укрепляться, но временами будут возникать конфликты. А Тельцы, у которых пока нет партнера, почувствуют на себе повышенный интерес со стороны представителей противоположного пола. Однако ни во что серьезное это не выльется.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

У Близнецов в июне мало что изменится. В этом месяце они больше будут помогать близким и друзьям, нежели делать что-то для себя. Но так или иначе представители этого знака получат за свою помощь вознаграждение. Одиноким Близнецам звезды пошлют судьбоносную встречу. В их жизни появится человек, с которым отношения будут складываться удачно.

Рак (21 июня – 22 июля)

У Раков июнь пройдет на позитивной волне. Он будет наполнен успехом во многих аспектах жизни. Звезды будут на стороне представителей этого знака зодиака, потому им без особого труда удастся нейтрализовать весь негатив и все трудности на протяжении всего месяца.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львам в июне захочется забыть обо всех своих проблемах и абстрагироваться от прошлых забот. Однако сделать этого не удастся, ведь в третьей декаде июня они напомнят о себе. Звезды советуют не позволять себе расслабляться, иначе представители этого знака рискуют упустить из внимания кое-что очень важное.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девами в июне овладеет очень серьезный настрой.  Представители этого знака будут трудиться ежедневно и в результате их труды принесут должный итог. К концу первого летнего месяца они смогут очень многого достичь в делах, связанных с карьерой. Но в других сферах жизни такого успеха достичь не получится.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Начало июня не принесет Весам крупные победы в делах, связанных с карьерой. Однако появится немного больше времени, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Это поможет пережить стрессы, которые во второй половине этого месяца будут сопровождать Весов частенько.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам в июне звезды подарят возможность и отдохнуть, и достичь хороших результатов в работе. Совместить работу и отдых представителям этого знака поможет их высокий энергетический потенциал. Звезды уверяют, что сил также хватит, чтобы заняться спортом и найти себе хобби.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцам в июне будет некогда смотреть по сторонам, ведь звезды приготовили им насыщенный месяц. Представителям этого знака придется взвалить на свои плече много забот, связанных и с работой, и с личной жизнью. Однако справиться со всем Стрельцы смогут с легкостью. И даже смогут перевести дух и немного отдохнуть в конце месяца.

Козерог (22 декабря – 19 января)

У Козерогов июнь пройдет благоприятно и насыщенно. На протяжении месяца представители этого знака успеют и отдохнуть, и завести новых друзей и  достичь успеха на работе. Звезды будут взячески этому способствовать.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды не будут ставить перед Водолеями особо сложные задачи в июне. Их главной задачей в начале лета станет восстановление сил после напряженного мая. В то же время у представителей этого знака возможны проблемы со здоровьем из-за обострения хронических заболеваний. Потому звезды советуют уделить здоровью внимание.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам в июне не захочется много думать о работе, а уделить больше времени авантюрам, отдыху и общению с друзьями и близкими. Но звезды советуют этом хотя бы периодически вспоминать о делах, чтобы не навлечь крупные неприятности.

Как сообщали Українські Новини, в начале июня в Украине будет наблюдаться повышение температуры, и в районе 10 июня она установится на уровне +30 градусов на юге и +24...+28 градусов на остальной части страны.

Кроме того, в июне в Украине будет 12 официальных выходных дней.

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