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12 червня 2020, пʼятниця, 21:43 5
Технології 2020-06-12T23:00:03+03:00
Українські Новини
Xiaomi представить міжнародну версію фітнес-браслета Mi Band 5 вже в липні

Xiaomi представить міжнародну версію фітнес-браслета Mi Band 5 вже в липні

Елизавета Кесельман
Xiaomi, фітнес-браслет, Mi Band 5, глобальна версія
Mi Band 5
Mi Band 5

Китайська компанія Xiaomi 11 червня представила нове покоління фітнес-браслета Mi Band 5, який вийшов з новими оновленнями, в якому є великий екран і більш точний датчик пульсу. У компанії повідомили, що браслет у міжнародній версії вийде в липні.

Про це передає видання gizmochina.

В Twitter компанії Xiaomi з'явилося повідомлення про те, що анонс цієї версії відбудеться раніше, ніж всі чекають — вже наступного місяця, проте конкретну дату в компанії поки не називають.

Зазначається, що в новому пристрої використовується магнітний зарядний пристрій з клямкою. Також очікується, що в глобальному варіанті буде реалізована підтримка Amazon Alexa і Google Pay.

В браслет вбудований 5 NFC-модуль, що підтримує місцеві системи оплати AliPay і UnionPay. За межами Китаю ця функціональність не працює.

Крім того, нові додаткові моделі включають в себе їзду на велосипеді, скакалку, йогу, еліптичний та гребний тренажер.

Як повідомляли Українські Новини, Xiaomi презентувала фітнес-браслет Mi Band 4 з кольоровим дисплеєм у червні минулого року.

У квітні місяці компанія Apple презентувала новий iPhone SE.

 

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