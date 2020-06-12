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  • Xiaomi представила нову версію фітнес-браслета Mi Band 5: чим він відрізняється від попередньої версії
12 червня 2020, пʼятниця, 11:48 7
Технології 2020-06-12T13:30:03+03:00
Українські Новини
Xiaomi представила нову версію фітнес-браслета Mi Band 5: чим він відрізняється від попередньої версії

Xiaomi представила нову версію фітнес-браслета Mi Band 5: чим він відрізняється від попередньої версії

Ярина Вацяк
Xiaomi, фітнес-браслет, Mi Band 5

Компанія Xiaomi  офіційно представила Новий фітнес-трекер Mi Band 5 після того, як напередодні випустила рекламний постер, на якому демонструються колірні варіанти пристрою. Попередню модель Xiaomi випустила у червні минулого року.

Розробник використовував в новинці AMOLED-матрицю з діагоналлю 1,1 дюйма, пише itc

Роздільна здатність матриці становить 126 × 294 пікселів, максимальна яскравість - 450 ніт, екран захищений склом з 2,5D-ефектом. Розробники вказують, що корисна площа екрану стала на 20% більшою, завдяки чому інформація зчитується комфортніше. Для браслета є понад 100 тематичних циферблатів з інформацією, яка динамічно оновлюється.

Стандартна версія отримала позначення XMSH10HM, варіант з NFC - XMSH11HM. Розміри обох версій Xiaomi Mi Band 5 однакові - 47,2х18,5х12,4 мм, а от вага трохи відрізняється - 11,9 г і 12,1 г відповідно.

Ємність акумулятора єдина для обох версій і становить 125 мАг, за даними виробника цього достатньо для 14 днів роботи, зарядка здійснюється за допомогою нового магнітного розніму, витягувати браслет з ремінця при цьому не треба. Браслет захищений від вологи за стандартом 5ATM, тобто дає змогу занурюватися на глибину до 50 метрів.

Новинка відстежує 11 спортивних режимів, включаючи: біг на вулиці, ходьба, їзда на велосипеді, біг в приміщенні, басейн, фізичні вправи, велоспорт в приміщенні, еліптичний тренажер, скакалка, йога, гребний тренажер. Також підтримується автоматичне визначення ходьби і бігу, повідомлення про швидкість, за кожний подоланий кілометр, високу частоту серцевих скорочень тощо.

Браслет моніторить серцевий ритм протягом усього дня, формуючи добовий графік і попереджаючи про аномалії ЧСС, при цьому PPG-датчик нового покоління на 50% точніший ніж версія в Xiaomi Mi Band 4. Пристрій також підтримує моніторинг сну, виділяючи глибокий і легкий сон, фазу швидкого руху очей і спорадичний сон. На підставі зчитування життєвих показників PAI (Personal Activity Intelligence) браслет може визначати стрес, індекс життєздатності PAI, а також видавати рекомендації, за необхідності більше рухатися і провести тренування дихання.

З додаткових можливостей варто виділити управління камерою смартфона, відтворенням музики, телефонні функції (знайти, відключити, розблокувати, не турбувати), годинник (будильник, таймер, секундомір), різноманітні повідомлення і нагадування (календар, месенджери, погода, інші застосунки), виявлення зняття з зап'ястя тощо.

Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 можна підключити до будь-якого смартфону з операційною системою Android 6.0 і вище або iOS 10 і вище за допомогою Bluetooth 5.0 BLE. Об'єм оперативної пам'яті становить 512 КБ, ємність Flash-сховища даних - 16 МБ.

Як повідомляли Українські Новини, в лютому минулого року  Xiaomi представив новий смартфон Xiaomi Mi 9.

Також Xiaomi випустила новий бюджетний клон iPhone X.

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