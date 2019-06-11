Xiaomi презентувала фітнес-браслет Mi Band 4 з кольоровим дисплеєм

Сьогодні китайська компанія Xiaomi офіційно представила новий фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4, який отримав поліпшені характеристики порівняно зі своїм попередником Mi Band 3, пише ITC.ua.

Новинка отримала на 39,9% більше великий кольоровий AMOLED-дисплей зі склом з ефектом 2.5 D, яке має забезпечити стійкість до подряпин. Діагональ екрану становить 0,95-дюйма, роздільна здатність — 240×120 пікселів, присутній сенсорний шар. Наявність кольорового дисплея дозволило істотно поліпшити зовнішній вигляд інтерфейсу, користувачеві тепер доступно 380 варіантів цифрового циферблата. Замість Bluetooth 4.2. використовується більш економічний Bluetooth 5.0 BLE. Корпус захищений від попадання вологи за стандартом 5ATM (занурення до 50 метрів).

Mi Band 4. Фото: Xiaomi

Xiaomi Mi Band 4 підтримує фірмовий голосової асистент Xiao AI (тільки в NFC-версії), з допомогою якого голосом можна викликати будь-які доступні функції браслета (включаючи старт тренування, музику, платежі тощо), а також керувати пристроями розумного будинку від Xiaomi.

Ємність акумулятора становить 135 маг для звичайної версії і 125 маг для NFC-версії (у Mi Band 3 — 110 маг), при цьому в першому випадку виробник обіцяє автономність на рівні 20 днів, у другому — 15 днів.

Для відстеження активності користувача використовується новий 6-осьовий високоточний сенсор (тривісний датчик прискорення + тривісний гіроскоп), а також сканер серцевого ритму. Внаслідок браслет здатний відстежувати пробіжки в залі, пробіжки на вулиці, вправи, плавання, велосипед і піші прогулянки. У випадку з плаванням браслет навіть розпізнає стилі плавання: фрістайл, на спині, батерфляй і комплексний.

https://www.youtube.com/watch?v=tn3Vq-RLJZg" frameborder="0" allowfullscreen>

Браслет Mi Band 4 буде випускатися в звичайній версії і версії з NFC, при цьому в другому випадку користувачі зможуть здійснювати платежі за допомогою систем AliPay і WeChat Pay (природно, поки тільки в Китаї). Також доступні платежі з допомогою QR-кодів.

Варіант без NFC оцінили в $25 (169 yuan), варіант з NFC — в $33 (229 yuan). На вибір будуть пропонуватися кілька колірних варіантів ремінців, а також лімітована версія Avengers Limited Edition вартістю $51 (349 yuan) з металевими елементами і емблемами супергероїв Marvel.

Продажі Xiaomi Mi Band 4 почнуться вже в п'ятницю, 14 червня 2019 року.

Нагадаємо, в лютому Xiaomi представив новий смартфон Xiaomi Mi 9.

Раніше Xiaomi випустила новий бюджетний клон iPhone X.