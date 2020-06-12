Відремонтовані дороги до Чорного та Азовського морів відкриють найближчими тижнями, — ОП

Відкриття відремонтованих автодоріг, що ведуть до курортів на узбережжях Азовського і Чорного морів, Офіс Президента прогнозує найближчими тижнями, в той час, як на дорогах з'явилися нові дорожні знаки.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента з посиланням на заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка, передають Українські Новини.

Тимошенко повідомив, що в рамках реалізації програм "Велике будівництво" і "Подорожуй Україною" заплановано в найближчі тижні відкрити відремонтовані автошляхи до курортів на Чорному та Азовському морях.

Однією з таких доріг є траса національного значення Н-30 "Василівка - Бердянськ", яка проходить через Запорізьку область.

Також триває ремонт міжнародної траси М-18, а також автодоріг, що ведуть до Скадовська і Затоки.

Крім цього, у липні планується почати ремонт дороги до Очакова.

Крім того, Тимошенко зазначив, що на сьогодні проводяться ремонтні роботи і в інших туристичних напрямках.

"Траси, які йдуть з Хмельницького до туристичного центру Кам'янця-Подільського і Сатанова, будуть зроблені в цьому році, щоб люди мали можливість подорожувати Україною...", - повідомив Тимошенко.

Також повідомляється, що ремонти проводяться і в рамках проєкту "Малого карпатського кільця" на територіях трьох західних областей країни, а також на дорогах "Долина – Хуст" та Н-13 ("Львів – Самбір – Ужгород").

Як повідомляли Українські Новини, ВР пропонує виділити коштів з фонду боротьби з коронавірусом на поліпшення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію доріг.

Тим часом в "Укравтодорі" похвалилися, що витратять на дороги 10% бюджету України.