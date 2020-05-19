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  • В Укравтодорі похвалилися, що витратять на дороги 10% бюджету України
19 травня 2020, вівторок, 13:52 7
Економіка 2020-05-19T14:30:03+03:00
Українські Новини
В Укравтодорі похвалилися, що витратять на дороги 10% бюджету України

В Укравтодорі похвалилися, що витратять на дороги 10% бюджету України

Ольга Фандорина
Ремонт, Дороги, Ремонт доріг
Ремонт дороги. Фото: pixabay
Ремонт дороги. Фото: pixabay

В поточному році на ремонт і будівництво доріг витратять близько 10% бюджету України. Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна глава Укравтодору Олександр Кубраков.

"Основа фінансування доріг – Державний дорожній фонд. З нього 31,5 млрд грн спрямовуються на ремонти і будівництво доріг державного значення, 5,7 млрд – на утримання дорожньої мережі, 22 млрд – на дороги місцевого значення, ними займаються обласні держадміністрації", - пояснив він.

Ще одним джерелом фінансування дорожніх робіт повинні стати 35 млрд грн, отримані Нафтогазом від Газпрому.

"У найближчі дні має бути прийняте постанову уряду, яка зафіксує на які саме дороги будуть спрямовані ці гроші", - заявляє Кубраков.

Крім того, є фінансування від міжнародних фінансових організацій (4,4 млрд грн) і окремі бюджетні програми (близько 2 млрд грн).

Як повідомляли Українські Новини, керуючий директор FlixBus в Польщі та Україні Міхал Леман розповів, що якість доріг в Україні приблизно таке ж, як в Румунії, Сербії, Болгарії, Балканських країнах.

Раніше повідомлялося, що два законопроекти, ухвалені Верховною Радою 16 січня за основу і в цілому, дозволяють Укравтодору залучити ще 20 млрд грн на ремонт доріг.

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