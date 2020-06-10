В Україні з'являться нові дорожні знаки

Після того, як у Києві запустили автоматичну систему фіксації порушень правил дорожнього руху, Укравтодор планує ввести нову навігацію на автомобільних дорогах, а також встановити нові знаки дорожнього руху. Про це повідомив голова державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Як повідомив Олександр Кубраков, головне завдання нової навігації — зробити орієнтування в подорожах максимально комфортним і доступним.

"Ми часто забуваємо про те, для чого взагалі потрібні дорожні знаки. Це інформація для планування маршрутів, попередження про можливі ускладнення дорожнього руху і заборонені дії. Від їх якості і функціональності залежить безпека учасників дорожнього руху", — сказано в повідомленні.

Також він повідомив, що перші експериментальні знаки вже встановили у Львівській області.

Надалі "Укравтодор" планує ввести нову навігацію на маршруті Київ – Дніпро (Н-31), Сєвєродонецьк-КПП – Станиця Луганська, Київ – Знам'янка (Н-01) та багатьох інших маршрутах.

Якщо нова система навігації буде ефективною, знаки поступово оновлюватимуть у всій країні.

Як зміняться дорожні знаки

Шрифти

Пропонують використовувати великі літери на початку повідомлення і початку кожного слова, інші літери малі. За дослідженнями відстань зчитування з таких написів на 10% більше, ніж усіма великими.

Також пропонують запровадити новий шрифт – Road UA. Це сучасний європейський шрифт, заснований на перевірених шрифтах з силуетами окремих символів більш подібних до наявного шрифту ГОСТ, щоб кардинально не ламати візуальну звичку. Також шрифти будуть різні накреслення: medium – для написів на темному фоні і bold – для написів на світлому, щоб написи на різному тлі оптично виглядали однаковими.

На знаках змінять шрифти. Фото: a3.kyiv.ua

Розміри тексту

Змінять і розмір тексту, який зчитується в залежності від відстані. Тому планують розрахувати, який розмір повинен бути на ділянках з різною швидкістю.

Піктограми

Піктограми допомагають швидше зчитувати інформацію. Планують ввести позначку центру міста. Також динамічні – для швидкої реакції. На піктограми, що відображають рух, водії реагують швидше.

Піктограми. Фото: a3.kyiv.ua

Кольори номерів трас

Також планують застосовувати колір за пріоритетами доріг:

Е 40 Європейський маршрут – зелений.

М 03 Міжнародна дорога – червоний.

Н 01 Національна – червоний.

Р 16 Регіональна – без кольору.

Т 14-02 Територіальна – без кольору.

Кольори номерів трас. Фото: a3.kyiv.ua

Номери трас

Також пропонують прибрати дефіси в номерах доріг. Дефіс планують залишити у номері територіальних доріг Т 14-16, де перші дві цифри означають номер області, а інші дві – номер дороги.

Номери трас. Фото: a3.kyiv.ua

Розділення напрямків

Багато інформації потребує багато часу на зчитування. Більш ніж три напрямки важко сприймати, тому їх розмістять на окремих знаках.

Поділ напрямків. Фото: a3.kyiv.ua

Поділ міської та заміської навігації

Міську навігацію (на білому тлі) і заміську (на синьому фоні) пропонують розділити на різні носії для поділу контексту.

Поділ міської та заміської навігації. Фото: a3.kyiv.ua

Форма знаків

Для з'їздів на розв'язках пропонують застосовувати знак зі зрізаним краєм, він своєю формою посилює сприйняття зміни напрямку.

Форма знаків. Фото: a3.kyiv.ua

Екстрені служби

На в'їзді в місто пропонують дати розуміння, є тут екстрені служби (лікарня, поліція), скільки до них їхати і куди. В межах міста доречно на шляху до служб встановлювати знаки для підтвердження напрямку.

Екстрені служби. Фото: a3.kyiv.ua

Нові позначки

На знаках підтвердження зверху планують наносити великий номер траси, на якій зараз їде водій, якщо у тому ж напрямку є важливе місто, але щоб дістатися до нього треба їхати на іншу трасу, додадуть лінію-роздільник, а номер траси розмістять після назви.

Нові позначки. Фото: a3.kyiv.ua

Пріоритетний напрям на схемах

Для спрощення орієнтування в схемах пропонують виділяти товщиною і розміром стрілок головний напрям. У пріоритеті – траса, якою слідує водій.

Пріоритетний напрям на схемах. Фото: a3.kyiv.ua

Розміщення знаків

Часто знаки встановлюють безпосередньо в точках повороту. Але знак пропонують ставити заздалегідь, щоб водій міг зорієнтуватися і при необхідності здійснити маневр. Це відстань може залежати від швидкості руху на ділянці.

Раніше Українські Новини повідомляли, Верховна Рада має намір скасувати дозвіл на виконання реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг.

Парламент пропонує виділити коштів з фонду боротьби з коронавірусом на поліпшення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію доріг.