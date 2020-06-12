У Луцьку на Старому ринку через демонтажу павільйонів підприємці штовхалися з поліцією

Після того, як на ринку Одеси сталася стрілянина, на Центральному ринку в Луцьку комунальні служби намагалися знести торгові павільйони, проти чого виступили працюють на ринку підприємці. Між ними і поліцією сталася штовханина. Після стрілянини на одеському ринку, на Центральному ринку в Луцьку комунальні служби намагалися знести торгові павільйони, проти чого виступили підприємці, які працюють на ринку. Між поліцією та ними сталася штовханина. Про це повідомив блогер Андрій Павловський у своєму Telegram-каналі. У повідомленні говориться, що металеві торгові приміщення на ринку визнали незаконними. Одразу ж після цього рішення підприємці подали в суд, а комунальні служби почали демонтувати контейнери. Власники намагаються зупинити демонтаж і просять дочекатися рішення суду, але муніципальна влада все одно вирішили знести контейнери. Це призвело до серйозних сутичок з поліцією. Блогер пише, що це не перший подібний інцидент на цьому ринку. Раніше сутички за торгові місця відбувалися у лютому і травні. Як повідомляли Українські Новини, Броварський суд заарештував вже 20 осіб, затриманих в ході стрілянини у Броварах Київської області, на 60 днів арешту без права внесення застави. Після того, як на одеському промтоварному ринку сталася перестрілка, поліція Одеської області оголосила в розшук зловмисників, які розбили скло в припаркованій іномарці, і напали на чоловіка в центрі Одеси.