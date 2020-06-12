У Луцьку на Старому ринку через демонтажу павільйонів підприємці штовхалися з поліцією

Штовханина на ринку в Луцьку. Скріншот відео

Штовханина на ринку в Луцьку. Скріншот відео

Після того, як на ринку Одеси сталася стрілянина, на Центральному ринку в Луцьку комунальні служби намагалися знести торгові павільйони, проти чого виступили працюють на ринку підприємці. Між ними і поліцією сталася штовханина.

Після стрілянини на одеському ринку, на Центральному ринку в Луцьку комунальні служби намагалися знести торгові павільйони, проти чого виступили підприємці, які працюють на ринку. Між поліцією та ними сталася штовханина.

Про це повідомив блогер Андрій Павловський у своєму Telegram-каналі.

У повідомленні говориться, що металеві торгові приміщення на ринку визнали незаконними.

Одразу ж після цього рішення підприємці подали в суд, а комунальні служби почали демонтувати контейнери.

Власники намагаються зупинити демонтаж і просять дочекатися рішення суду, але муніципальна влада все одно вирішили знести контейнери. Це призвело до серйозних сутичок з поліцією.

Блогер пише, що це не перший подібний інцидент на цьому ринку. Раніше сутички за торгові місця відбувалися у лютому і травні.

Як повідомляли Українські Новини, Броварський суд заарештував вже 20 осіб, затриманих в ході стрілянини у Броварах Київської області, на 60 днів арешту без права внесення застави.

Після того, як на одеському промтоварному ринку сталася перестрілка, поліція Одеської області оголосила в розшук зловмисників, які розбили скло в припаркованій іномарці, і напали на чоловіка в центрі Одеси.