В Італії допитають прем'єр-міністра через скарги родичів тих, хто помер від коронавірусу

Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії, в п'ятницю буде опитаний прокуратурою країни. Родичі тих, хто помер від коронавірусу, почали подавати скарги в прокуратуру міста Бергамо з вимогою знайти винуватця великої кількості смертей. Про це передає ВВС.

Зокрема, родичі померлих подали скарги із звинуваченнями в халатне і безвідповідальне ставлення, і в тому, що "гарячі точки" спалахи вірусу повинні були бути ізольовані раніше, ніж це зробив уряд.

Проте сам Конте заявив, що зовсім не хвилюється щодо допиту.

Це перший юридичний груповий позов в Італії за пандемії. Прокуратура також допитає сьогодні міністра внутрішніх справ Італії Лучано Ламоргезе і міністра охорони здоров'я Роберто Сперансу. Прокурори повинні визначити, чи є підстави для кримінального звинувачення в халатності.

Як повідомляли Українські Новини, Італія стала одним з епіценрів пандемії коронавірусу. У країні зафіксували один з найвищих рівнів смертностей від коронавірусу.

З-за цього, деякі країни Євросоюзу не хотіли відкривати кордону з Італією з-за високого рівня захворюваності COVID-19, який пережила країна.