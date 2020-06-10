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  • В Італії родичі померлих від COVID-19 подали скарги до прокуратури з вимогою знайти винних у великій кількості смертей
10 червня 2020, середа, 19:31 9
Європа 2020-06-10T21:00:02+03:00
Українські Новини
В Італії родичі померлих від COVID-19 подали скарги до прокуратури з вимогою знайти винних у великій кількості

В Італії родичі померлих від COVID-19 подали скарги до прокуратури з вимогою знайти винних у великій кількості смертей

Елизавета Кесельман
Італія, Коронавірус, Епіцентр пандемії, Туристична Італія
Італія.Венеція.Фото: pixabay
Італія.Венеція.Фото: pixabay

 У прокуратуру міста Бергамо, що в Італії (яка відкрила кордони для туристів з Євросоюзу), родичі людей, померлих від коронавірусу, подали скарги в прокуратуру міста Бергамо з вимогою знайти винних у великій кількості смертей людей. Про це передає Barrons.

Як повідомляє відомство, скарги надійшли від 50 осіб. Вони вимагають знайти людей, винних у великій кількості смертей в італійському регіоні Ломбардія.

"Ми не хочемо мстити, ми хочемо справедливості", — сказав Стефано Фуско. Його дідусь помер від вірусу в будинку для людей похилого віку в березні.

У соціальній мережі Facebook активіст Стефан Фуско створив групу, яку назвав "Правда і справедливість для жертв COVID-19". Зараз у ній понад 55 тисяч користувачів.

Як розповів Фуско, найближчим часом активісти планують підготувати та надіслати в прокуратуру ще 150 скарг від інших жителів регіону. При цьому, один з активістів заявив, що вони не будуть вимагати матеріальну компенсацію.

Як повідомляли Українські Новини, Італія стала одним з епіцетрів пандемії коронавірусу. У країні фіксували високу смертність, всупереч спаду епідемії.

Через це, деякі країни Євросоюзу в даний період не будуть відкривати кордону з Італією  через високий рівень захворюваності COVID-19, який пережила країна.

 

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