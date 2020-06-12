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12 червня 2020, пʼятниця, 15:49 6
Силові структури 2020-06-12T16:45:03+03:00
Українські Новини
У ЗСУ знову фіксують приріст захворювань на коронавірус

У ЗСУ знову фіксують приріст захворювань на коронавірус

Елизавета Кесельман
Коронавірус, Коронавірус в армії, коронавірус в ЗСУ
ВСУ. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
ВСУ. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У Збройних силах зареєстрували 6 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19, всього в лавах ЗСУ хворіє 160 осіб. Водночас, як у Києві третій день поспіль зростає кількість хворих на  коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування Медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 12 червня в Збройних Силах України хворіє 160 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужали - 163 людини, летальних випадків - 4", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 526 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби, - 51 людина.

За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров'я перебуває 3 людини (Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону - 1 військовослужбовець, ізолятор військової частини Київської області - 1 військовослужбовець і Дніпропетровська міська клінічна лікарня - 1 працівник Збройних сил).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під спостереженням медичної служби перебуває 3 людини (Волинська область - 2 військовослужбовця та Львівська область - 1 працівник Збройних сил).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.

Як повідомляли Українські Новини, 66 тис. киян підлягають призову на строкову військову службу, 13 тис. з них не досягли 20-річного віку.

Тим часом Зеленський пропонує Раді збільшити штрафи за порушення законів про військову службу і зобов'язати надавати військово-обліковий документ при працевлаштуванні.

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