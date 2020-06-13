Сьогодні День ангела відзначають Роман, Христина і Микола. Привітання в картинках

У суботу, 13 червня День ангела святкують Христина, Роман і Микола, а 28 червня українці відзначатимуть День Конституції та матимуть три офіційних вихідних дні. Українські Новини розкажуть про народні прикмети цього дня, а також зробили підбірку красивих привітань в картинках з Днем ангела, а також. Народні прикмети 13 червня Якщо 13 червня ніч тепла, то буде великий врожай овочів. Якщо вранці спостерігається туман – то варто очікувати багато грибів. Зозуля голосно кує – незабаром встановиться гарна погода. Вважається, якщо в цей день іде дощ, то врожай буде небагатим. Павуки почали 13 червня плести павутину – буде хороша погода і потепління. Сьогодні іменини святкують чоловіки з ім'ям Роман і Микола, а також дівчата з ім'ям Христина. День ангела святкує Роман. Фото: narodna-pravda.ua 13 червня День ангела святкує Микола. День ангела святкує Микола. Фото: maximum.fm День ангела святкує Христина. Привітання в картинках. Фото: inlviv.in.ua Раніше Українські Новини повідомляли, синоптики розповіли, яка погода очікується влітку цього року. У червні 2020 можна спостерігати астрономічні явища: елонгація Меркурія, Полуничний Місяць, Літнє сонцестояння, місячні і сонячні затемнення.