Сьогодні День ангела відзначають Роман, Христина і Микола. Привітання в картинках

У суботу, 13 червня День ангела святкують Христина, Роман і Микола, а 28 червня українці відзначатимуть День Конституції та матимуть три офіційних вихідних дні.

Українські Новини розкажуть про народні прикмети цього дня, а також зробили підбірку красивих привітань в картинках з Днем ангела, а також.

Народні прикмети 13 червня

Якщо 13 червня ніч тепла, то буде великий врожай овочів.

Якщо вранці спостерігається туман – то варто очікувати багато грибів.

Зозуля голосно кує – незабаром встановиться гарна погода.

Вважається, якщо в цей день іде дощ, то врожай буде небагатим.

Павуки почали 13 червня плести павутину – буде хороша погода і потепління.

Сьогодні іменини святкують чоловіки з ім'ям Роман і Микола, а також дівчата з ім'ям Христина.

День ангела святкує Роман. Фото: narodna-pravda.ua

13 червня День ангела святкує Микола.

День ангела святкує Микола. Фото: maximum.fm

День ангела святкує Христина.

Привітання в картинках. Фото: inlviv.in.ua

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