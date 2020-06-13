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  • Сьогодні День ангела відзначають Роман, Христина і Микола. Привітання в картинках
13 червня 2020, субота, 06:15 6
Lifestyle 2020-06-13T08:15:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні День ангела відзначають Роман, Христина і Микола. Привітання в картинках

Сьогодні День ангела відзначають Роман, Христина і Микола. Привітання в картинках

Ирина Николенко
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День Ангела 13 червня. Фото: 24tv.ua
День Ангела 13 червня. Фото: 24tv.ua

У суботу, 13 червня День ангела святкують Христина, Роман і Микола, а 28 червня українці відзначатимуть День Конституції та матимуть три офіційних вихідних дні.

Українські Новини розкажуть про народні прикмети цього дня, а також зробили підбірку красивих привітань в картинках з Днем ангела, а також.

Народні прикмети 13 червня

Якщо 13 червня ніч тепла, то буде великий врожай овочів.

Якщо вранці спостерігається туман – то варто очікувати багато грибів.

Зозуля голосно кує – незабаром встановиться гарна погода.

Вважається, якщо в цей день іде дощ, то врожай буде небагатим.

Павуки почали 13 червня плести павутину – буде хороша погода і потепління.

Сьогодні іменини святкують чоловіки з ім'ям Роман і Микола, а також дівчата з ім'ям Христина.

День ангела святкує Роман. Фото: narodna-pravda.uaДень ангела святкує Роман. Фото: narodna-pravda.ua

13 червня День ангела святкує Микола.

Фото: maximum.fmДень ангела святкує Микола. Фото: maximum.fm

День ангела святкує Христина.

Фото: inlviv.in.uaПривітання в картинках. Фото: inlviv.in.ua

Раніше Українські Новини повідомляли, синоптики розповіли, яка погода очікується влітку цього року.

У червні 2020 можна спостерігати астрономічні явища: елонгація Меркурія, Полуничний Місяць, Літнє сонцестояння, місячні і сонячні затемнення.

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