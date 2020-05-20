У крові перехворілого на коронавірус 17 років тому виявили антитіло, яке блокує COVID-19

Медики виявили в крові перехворілого на коронавірус в 2003 році антитіло, яке може блокувати новий вірус COVID-19. Про це повідомляє видання Livescience.

Наголошується, що кров пацієнта може бути корисною в боротьбі з інфекцією.

"Антитіла є частиною імунної системи організму на патогени. Це конкретне антитіло, яке дослідники називають S309, продемонструвало сильну здатність зв'язувати і відключати спайковий білок на SARS-CoV-2, який дозволяє вірусу проникати в клітини", - заявляють вчені з Медичної школи Університету Вашингтона.

Проте вчені стверджують, що необхідно час, щоб дізнатися, чи це антитіло ефективно протидіяти новому коронавирусу у людей. При цьому компанія Vir Biotechnology вже розробила антитіло для тестування, сподіваючись почати клінічне випробування на людях.

Як наголошується, отримані дані "прокладають шлях для використання S309, або окремо, або у складі коктейлю антитіл", для профілактики або лікування COVID-19.

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