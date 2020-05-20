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  • У крові перехворілого на коронавірус 17 років тому виявили антитіло, яке блокує COVID-19
20 травня 2020, середа, 21:10 13
Світ 2020-05-20T22:45:02+03:00
Українські Новини
У крові перехворілого на коронавірус 17 років тому виявили антитіло, яке блокує COVID-19

У крові перехворілого на коронавірус 17 років тому виявили антитіло, яке блокує COVID-19

Елизавета Кесельман
Вакцина від коронавірусу, розробка вакцини, Антитіло
Коронавірус. Фото: Facebook Nataly Pachkova
Коронавірус. Фото: Facebook Nataly Pachkova

Медики виявили в крові перехворілого на коронавірус в 2003 році антитіло, яке може блокувати новий вірус COVID-19. Про це повідомляє видання Livescience.

Наголошується, що кров пацієнта може бути корисною в боротьбі з інфекцією.

"Антитіла є частиною імунної системи організму на патогени. Це конкретне антитіло, яке дослідники називають S309, продемонструвало сильну здатність зв'язувати і відключати спайковий білок на SARS-CoV-2, який дозволяє вірусу проникати в клітини", - заявляють вчені з Медичної школи Університету Вашингтона.

Проте вчені стверджують, що необхідно час, щоб дізнатися, чи це антитіло ефективно протидіяти новому коронавирусу у людей. При цьому компанія Vir Biotechnology вже розробила антитіло для тестування, сподіваючись почати клінічне випробування на людях.

Як наголошується, отримані дані "прокладають шлях для використання S309, або окремо, або у складі коктейлю антитіл", для профілактики або лікування COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Індія може зіграти вирішальну роль в виробництві вакцини від COVID-19. До осені планується понад 20 млн доз.

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