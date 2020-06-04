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04 червня 2020, четвер, 08:55 8
Європа 2020-06-04T11:00:02+03:00
Українські Новини
Чотири країни ЄС створили альянс для виробництва вакцини від Covid-19

Чотири країни ЄС створили альянс для виробництва вакцини від Covid-19

Валерия Драгомирова
Євросоюз, Коронавірус, Covid-19, Вакцина від коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Німеччина, Франція, Нідерланди та Італія утворили альянс для прискорення виробництва вакцини від коронавірусу у той час, як голова Європейського агентства з лікарських засобів Марко Кавалери заявив, що вакцина від Covid-19 в кращому випадку буде завершена до 2021 року.

Про це заявило міністерство охорони здоров'я Нідерландів, повідомляє DW.

Чотири країни "спільно вивчають різні перспективні ініціативи і ведуть дискусію з різними фармацевтичними компаніями".

Метою "Альянсу інклюзивних вакцин" є забезпечення виробництва вакцини в Європі. "Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди переконані, що для успішного результату потрібні загальна стратегія та інвестиції", - підкреслило міністерство.

Альянс вивчає перспективні ініціативи з розробки вакцин, щоб забезпечити їх достатня кількість для Євросоюзу та інших країн, зокрема країн Африки з низьким рівнем доходу.

"Альянс також хоче домовитися з фармацевтичними компаніями про те, що вакцина має стати широкодоступною для ЄС", - повідомило голландське відомство.

Як повідомляли Українські Новини, в ЗМІ повідомили, що в Італії дослідники заявили, що їм вдалося розробити першу в світі вакцину, яка зможе вбити коронавірус. Вони планують незабаром розпочати випробовувати її на людях.

Також повідомлялося, що перші вакцини від коронавірусу почали тестувати на тваринах.

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