Дениса Маслова зареєстрували депутатом "Слуги народу" замість Ткаченка

Замість Олександра Ткаченка, який призначений міністром культури та інформаційної політики Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала Дениса Маслова депутатом Верховної Ради, обраним від партії "Слуга народу".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦВК, передають Українські Новини.

"ЦВК зареєструвала народного депутата України Дениса Маслова", - сказано в ньому.

4 червня Верховна Рада призначила Ткаченко міністром культури, у зв'язку з чим достроково припинила його депутатські повноваження.

Замість нього депутатом Ради став наступний за черговістю кандидат з виборчого списку "Слуги народу" - Маслов, включений у нього під №138.

Він зможе приступити до виконання депутатських обов'язків, коли на засіданні парламенту прийме присягу.

Маслову 36 років.

В партійний список "Слуги народу" він був включений як співвласник і директор компанії "Авін трейд", яка займається оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Також він є власником і директором адвокатського об'єднання "Лоуатек".

Раніше Маслов працював суддею Дніпровського районного суду Кам'янського (Дніпропетровська область).

Ткаченко очолював в Раді комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Маслов увійде в інший комітет.

Як повідомляли Українські Новини, 11 червня депутат Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що вирішив достроково скласти повноваження. Замість нього в Раду проходить керівник норвезької компанії AICE Hydro в Україні Аліна Свідерська.