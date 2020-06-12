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12 червня 2020, пʼятниця, 16:44 5
Верховна Рада і партії 2020-06-12T17:33:42+03:00
Українські Новини
Дениса Маслова зареєстрували депутатом "Слуги народу" замість Ткаченка

Дениса Маслова зареєстрували депутатом "Слуги народу" замість Ткаченка

Валерия Драгомирова
Верховна Рада, Олександр Ткаченко, Денис Маслов
Денис Маслов. Фото: Facebook/Денис Маслов
Денис Маслов. Фото: Facebook/Денис Маслов

Замість Олександра Ткаченка, який призначений міністром культури та інформаційної політики Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала Дениса Маслова депутатом Верховної Ради, обраним від партії "Слуга народу".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦВК, передають Українські Новини.

"ЦВК зареєструвала народного депутата України Дениса Маслова", - сказано в ньому.

4 червня Верховна Рада призначила Ткаченко міністром культури, у зв'язку з чим достроково припинила його депутатські повноваження.

Замість нього депутатом Ради став наступний за черговістю кандидат з виборчого списку "Слуги народу" - Маслов, включений у нього під №138.

Він зможе приступити до виконання депутатських обов'язків, коли на засіданні парламенту прийме присягу.

Маслову 36 років.

В партійний список "Слуги народу" він був включений як співвласник і директор компанії "Авін трейд", яка займається оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Також він є власником і директором адвокатського об'єднання "Лоуатек".

Раніше Маслов працював суддею Дніпровського районного суду Кам'янського (Дніпропетровська область).

Ткаченко очолював в Раді комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Маслов увійде в інший комітет.

Як повідомляли Українські Новини, 11 червня депутат Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що вирішив достроково скласти повноваження. Замість нього в Раду проходить керівник норвезької компанії AICE Hydro в Україні Аліна Свідерська.

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