Зеленський хоче збільшити штрафи за порушення законів про військову службу

В той час, як в Україні пропонують відновити призов на строкову службу з 18 років, президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді збільшити штрафи за порушення законів про військову службу та зобов'язати надавати військово-обліковий документ при укладенні трудового договору.

Про це йдеться в законопроєкті №3553, зареєстрованому в парламенті 28 травня, передають Українські Новини.

Законопроєктом пропонується запровадити новий вид служби - військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період, строк якої буде становити не більш як 6 місяців з належним відпусткою.

Документом передбачено у разі порушення правил військового обліку збільшення штрафів з 85 - 119 гривень до 510-850 гривень штрафу (30 - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), за повторне порушення - з 170 - 255 грн до 850-1700 гривень (50 - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Також передбачено збільшення штрафів за порушення мобілізаційної підготовки: вони становитимуть від 1,7 тис. гривень до 3,4 тис. гривень для звичайних людей (100 - 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) та від 3,4 до 5,1 тис. гривень для посадових осіб (200 - 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а при повторному порушенні - 3,4 - 5,1 тис. гривень і 5,1 - 8,5 тис. гривень відповідно (300 - 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

За умисне псування або втрату військово-облікових документів передбачені штрафні санкції в розмірі 510 - 850 гривень (30 - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), за повторне порушення - 850 - 1,7 тис. гривень (50 - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Крім цього, за ухилення від призову на військову службу за мобілізацією на особливий період, на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Також збільшуються штрафи за ухилення військовозобов'язаного, резервіста від військового обліку після попередження - з 700 гривень до 4,2 - 8,5 тис. гривень (300 - 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); за ухилення від навчальних зборів - 1 190 гривень до 8,5 - 11,9 тис. гривень (500 - 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Крім цього, законопроєктом передбачено, що особам для підписання трудового договору необхідно буде надавати, так званий, військово-обліковий документ.

Документом також передбачено перетворення військових комісаріатів у територіальні центри комплектації і соціальної підтримки, регулювання діяльності яких і ведення обліку резервістів покладається на Кабінет Міністрів.

Передбачається, що за резервістами, які будуть призвані на військову службу в особливий період, буде зберігатися робоче місце, а в разі скорочення штату підприємства або установи резервісти протягом 2 років зберігають за собою право на збереження робочого місця.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні 2019 року Міністерство оборони заявило, що Зеленський проігнорував 4 повістки про призов на строкову військову службу у 2014-2015 роках, а Зеленський повідомив, що не отримував повісток про призов на строкову військову службу в 2014-2015 роках.