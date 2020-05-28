Вакарчук задекларував три квартири в Києві, рояль і 3,7 млн гривень доходів

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук, проти якого порушено кримінальну справу, задекларував 3 квартири в Києві, 3,7 млн гривень доходів, 3 млн гривень на банківському рахунку і 1,8 млн гривень, 230 тис. доларів і 137 тис. євро готівкових коштів за 2019 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Так, 169,5 тис. гривень становить зарплата депутата за основним місцем роботи, 670 тис. гривень - відсотки від "Райффайзен банку Аваль", 44,5 тис. гривень - дохід від відчуження майна, 150 тис. гривень - гонорари від компанії "Суперсиметрія", 2,5 млн гривень - дивіденди від "Суперсиметрії", 150 тис. гривень - гонорари від компанії "Сьюзі продакшн Україна", 6 тис. гривень - роялті від партії "Голос", 49 тис. гривень - компенсація ремонту автомобіля від страхової компанії "Провідна".

Цивільна дружина Вакарчука Ляля Фонарьова за 2019 задекларувала 916 тис. гривень доходу, основну частину якого становить приріст коштів на рахунку в зв'язку з управлінням грошовими активами в Union Bancaire Privee - 475 тис. гривень і дохід від підприємницької діяльності - 250 тис. гривень.

На банківських рахунках у депутата є 3 млн гривень у "Райффайзен банку Аваль" і 12 тис. доларів у Bank of America.

Також Вакарчук задекларував 470 тис. євро (13,9 млн гривень) як право вимоги виплати гонорару артиста за 2016-2017 роки за договором від Amber Production AG, а також 1,2 млн доларів як вартість активів в управлінні у Banque Pictet & Cie SA , власником яких є третя особа.

Також депутат має 1,8 млн гривень, 230 тис. доларів і 137 тис. євро готівки.

У подружжя готівкою є 43,7 тис. доларів, 352 тис. гривень і на рахунку в банку 309 тис. доларів і близько 3 тис. швейцарських франків.

При цьому за 2019 рік депутат задекларував 6,7 млн ​​гривень витрат.

Вакарчук має 3 квартири в Києві площею 68,80 кв. м, 475,80 кв. м, 186,30 кв. м, паркомісце площею 16,3 кв. м, а також орендує нежитлові приміщення площею 120 кв. м і 18,1 кв. м.

З цінного рухомого майна в декларації відображено рояль Bechstein і 4 елементи ювелірних виробів марки Tiffany.

Депутат має у власності 2 автомобілі - Range Rover 2015 року випуску за 3,2 млн гривень, BMW G32 640i xDrive 2018 року випуску за 2 млн гривень, а також володіє право користування на авто марки BMW 528I.

Вакарчук є кінцевим бенефіціарним власником компаній "Суперсиметрія", "Африка", Amber Production AG, Agate Stiftung, а також іменного благодійного фонду "Люди майбутнього".

У депутата є 13 задекларованих торгових марок, 8 доменів, авторське право на серію творів образотворчого мистецтва.

Як повідомляли Українські Новини, Вакарчук отримав гонорари за концерти від швейцарської компанії, якою керує росіянка.



Крім того, Вакарчука підозрюють у відмиванні мільйонних гонорарів через Віргінські острови.