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12 червня 2020, пʼятниця, 13:21 11
Судова влада 2020-06-12T16:45:05+03:00
Українські Новини
Данішевська вважає адвокатів перешкодою для одержання обвинувальних вироків

Данішевська вважає адвокатів перешкодою для одержання обвинувальних вироків

Николай Савенко
Прокуратура, судова система, Адвокати, Верховний суд, Обвинувачення, Судова влада, Валентина Данішевська
Валентина Данішевська. Фото: прес-служба Верховного Суду
Валентина Данішевська. Фото: прес-служба Верховного Суду

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська вважає, що поки адвокатура буде сильнішою, ніж прокуратура, обвинувальних вироків не добитися.

Про це вона повідомила під час вебінару, повідомляє Avokatpost.

"Поки адвокатура буде сильнішою, ніж прокуратура, ми не зможемо забезпечити обвинувальні вироки", — зазначила голова Верховного суду.

Також вона повідомила, що метою діяльності Верховного суду не є забезпечення єдності судової практики.

"Метою нашої діяльності є вирішення спорів, прийняття справедливих і неупереджених рішень. Тобто фактично захист прав людей. Єдність судової практики - це всього лише інструмент для досягнення цієї мети", — зазначила Данішевська.

Як повідомляли Українські Новини, раніше НАБУ відмовилося розслідувати можливе захоплення влади головою ВС Данішевською.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100.

Данішевська не знає, скільки заробляє.

 

 

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