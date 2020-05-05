НАБУ відмовилося розслідувати можливе захоплення влади головою ВС Данішевською

Національне антикорупційне бюро, яке не готувало проект підозри Коломойському, відмовилося відкрити кримінальне провадження за фактом можливого захоплення влади головою Верховного Суду Валентиною Данішевською.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

У Вищий антикорупційний суд надійшла скарга на бездіяльність НАБУ щодо розслідування дій голови Верховного суду за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

У скарзі зазначається, що глава нового Верховного Суду захопила вищу державну судову владу шляхом утворення фіктивного юридичної особи під назвою "Верховний Суд" з одночасним протиправним відстороненням від правосуддя належним чином обраних безстроково суддів Верховного Суду та привласненням в свою користь грошового утримання голови Верховного Суду у відповідному розмірі, передбаченому чинним законодавством.

При цьому Антикорупційний суд відмовився зобов'язати НАБУ відкрити справу за даними фактами.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2017 року новий Верховний Суд обрав Валентину Данишевскую головою суду.

Тим часом, 16 жовтня Рада скоротила кількість суддів Верховного Суду з 200 до 100, а 31 жовтня парламент розблокував підписання закону.