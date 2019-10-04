Треба порахувати: Данішевська не знає, скільки заробляє

Голова Верховного суду України повідомила про розмір своєї зарплати, в той час як в 2018 Валентина Данішевська отримувала близько 280 тисяч гривень.

Про це вона повідомила в інтерв'ю для "BBC Україна".

Нова реформа Президента, окрім зменшення кількості суддів та їх повторної атестації, передбачає і скорочення заробітної плати.

Данішевська впевнена, що рівень оплати є одним із чинників боротьби з корупцією.

"Якщо суддівська робота неналежно оплачується, то є ризики того, що судді почнуть заробляти в якийсь інший спосіб. Тому у Верховному суді гідна заробітна плата. Ця заробітна плата була мотиватором для того, щоб професійні юристи залишили свій юридичний бізнес, або посади в науковому секторі, і прийшли до Верховного суду", - повідомляє голова Верховного суду.

Свою точну зарплату Данішевська не знає і каже, що вона отримує в межах від 200 до 350 тисяч. Рівень заробітної плати залежить від наукового ступеня, рівня доступу до державної таємниці і адміністративна посада, але найбільше враховується стаж.

"Я багато років отримую велику зарплату, гідну, я б сказала. Мені це дає свободу. Якби в мене зараз спитали, скільки я отримую - а я не знаю. Мені треба запитати у когось, або порахувати - це і є свобода. Мені вистачає грошей", - говорить Данішевська.

Як повідомляли Українські Новини, Данішевська скаржилася на те, що Зеленський зустрівся з Томом Крузом, а для неї часу не знайшов. Раніше голова Верховного суду України запрошувала Президента на особисту зустріч у палац.