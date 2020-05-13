У квітні ціни на м'ясо зросли, а на паливо знизилися до 18%. Що буде з цінами після карантину

Ціни на продукти харчування та послуги в квітні 2020. Фото: pixabay.com

Ціни на продукти харчування та послуги в квітні 2020. Фото: pixabay.com

В той час, як у квітні ціни на яблука підскочили майже в два рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але також збільшилися ціни і на інші продукти на 0,8% порівняно з березнем 2020 року. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У зв'язку з карантином в Україні, ціни на деякі продукти підвищилися, а на інші – впали. Споживча інфляція в квітні, порівняно з березнем, сповільнилася до 2,1% (у березні на 2,3%).

Ціни зросли

Зросли ціни на фармацевтичні та окремі товари особистого догляду через підвищений попит.

Підросли в ціні сирі продукти харчування – на 0,8%. Серед них: гречана крупа, часник, лимони. Внаслідок проблем з логістикою і зниження тваринництва прискорилося зростання цін на яловичину, свинину і молоко.

Ціни впали

Не піднімалися ціни порівняно з попереднім місяцем на яйця через скорочення обсягів виробництва та його низької рентабельності.

Також впали в ціні овочі: капуста, буряк, морква.

Не піднімалися ціни на послуги з тих секторів, які були змушені призупинити діяльність через карантин (заклади громадського харчування, відпочинку, спорту).

Впали ціни і на паливо – до 18,2% через зниження світових цін на нафту в останні місяці.

В НБУ припускають, що після пом'якшення карантину, можлива корекція цін на окремі товари і послуги в тих сферах, які припинили роботу під час карантину.

Зростання цін стримували кілька факторів:

Здешевлення нафти і природного газу.

Ціни не піднімалися через попит на окремі товари і послуги, а також значну пропозицію овочів на ринку.

Інфляцію також гальмував карантин, зокрема заборона деяких послуг.

Також в НБУ повідомляють, що базова інфляція залишилася на рівні попереднього місяця – 3,1%.

Падіння цін на непродовольчі товари дещо сповільнилося – до 1,3%.

Як повідомляли Українські Новини, зростання цін на соціально значущі товари і ліки будуть під державним контролем.

В першому тижні травня ціни на свинину знизилися на 2,5% порівняно з кінцем квітня.