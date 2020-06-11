Смілянський хоче продати приміщення у головпоштамті Києва за 1 млрд гривень

Генеральний директор акціонерного товариства "Укрпошта" Ігор Смілянський, який отримує зарплату в два рази більше, ніж президент США, має намір продати приміщення у головпоштамті Києва за 1 млрд гривень в той час, як

Про це він повідомив в ефірі телеканалу 24 в програмі "Що це було", передають Українські Новини.

"Ви знаєте, що Хрещатик, Майдан - це місце для демонстрацій, де відбуваються різні події, і тоді блокується виробничий процес. Не треба, дійсно, виробничого процесу бути в центрі Києва... Ми маємо продати цей об'єкт", - сказав Смілянський.

Він зазначив, що вартість приміщення оцінюється в 1 млрд гривень.

Смілянський пояснив, що перенесення головного офісу з центру міста сприятиме розвантаженню автомобільного трафіку і скороченню витрат "Укрпошти".

У разі продовження поточної роботи в головпоштамті компанії необхідно було виділити 75 млн гривень на утримання приміщення в належному стані.

Смілянський уточнив, що на Хрещатику залишиться тільки операційний зал "Укрпошти", оскільки головпоштамт є візитною карткою туристичного міста.

Водночас, за його словами, за тиждень компанії вдалося продати непрофільні активи на 90 млн гривень.

Смілянський очікує, що великі об'єкти майна будуть виставлені на продаж у наступному році.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрпошта" планувала продати кілька турбаз у Києві та біля Азовського узбережжя загальною вартістю 83 млн гривень.

Раніше Смілянський передумав брати участь в конкурсі на посаду глави "Укрзалізниці".