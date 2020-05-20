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20 травня 2020, середа, 11:45 19
Судова влада 2020-05-20T13:30:05+03:00
Українські Новини
НАБУ почало розслідувати можливі зловживання Криклія

НАБУ почало розслідувати можливі зловживання Криклія

Ярина Вацяк
НАБУ, Володимир Омелян, Владислав Криклій
Владислав Криклій. Фото: КМУ
Владислав Криклій. Фото: КМУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило справу щодо можливих зловживань міністра інфраструктури Владислава Криклія, який найближчим часом може піти у відставку, а також колишнього міністра Володимира Омеляна.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Справу було відкрито за рішенням Вищого антикорупційного суду, який 31 березня зобов'язав НАБУ відкрити справу за фактом вчинення колишнім міністром інфраструктури за попередньою змовою із заступником та державним секретарем Міністерства інфраструктури, а також чинним міністром Криклием низки кримінальних злочинів.

Справа було відкрито 7 квітня, однак рішенням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури доручено розслідувати поліції Києва.

Як повідомляли Українські Новини, раніше через махінації з газобалонним обладнанням проти Владислава Криклія порушили кримінальну справу.

Тим часом, заробітна плата міністра інфраструктури Владислава Криклія за квітень становила 63,3 тис. гривень, його заступників — за 47,2 тис. гривень, державного секретаря міністерства — 464,2 тис. гривень.

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