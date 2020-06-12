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12 червня 2020, пʼятниця, 09:44 14
Судова влада 2020-06-12T11:17:13+03:00
Українські Новини
ДБР прийшло з обшуком до Омеляна

ДБР прийшло з обшуком до Омеляна

Анна Рудык
Володимир Омелян, Обшук, Обшуки, ДБР
Володимир Омелян. Фото:
Володимир Омелян. Фото: "Українська правда"

Державне бюро розслідувань проводить обшук у колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Про це Омелян написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"6:30 ранку. Всі сплять, діти, дружина, мама. Вривається ДБР з обшуком", — написав він.

Омелян припускає, що обшуки пов'язані з рішенням, яке суд виніс відносно колишніх власників будинку, де він зараз проживає.

Про яке саме рішення йдеться, він не уточнив.

Як повідомляли Українські Новини, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян готовий заплатити штраф в разі визнання його винним у недекларування майна.

Раніше Солом'янський районний суд Києва закрив кримінальне провадження за обвинуваченням міністра інфраструктури Володимира Омеляна у незаконному збагаченні.

Під час досудового розслідування встановлено, що він, працюючи виключно на державний службі, не міг заощадити достатньо коштів (включаючи вироблені витрати), щоб в 2015 році придбати новий автомобіль преміум класу за 1,4 млн гривень і при цьому зберігати готівкою 90 тис. доларів і 25 тис. євро. Щоб уникнути декларування придбаного автомобіля і приховування дійсного стану доходів міністра реєстрація транспортного засобу було здійснено на його рідного брата. Однак, за даними Спеціальної антикорупційної прокуратури, користувався машиною від початку покупки обвинувачений і його дружина.

Крім того, подаючи декларації за 2015-2016 роки, Омелян навмисне не задекларував право користування зазначеним автомобілем, витрати на його придбання, витрати на оренду будинку в передмісті Києва та право користування будинком і земельною ділянкою.

Детективами Національного антикорупційного бюро встановлено, що відомості у деклараціях за вказані роки відрізняються від достовірних більш ніж на 8 млн гривень.

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