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16 травня 2020, субота, 19:38 9
Суспільство 2020-05-16T20:15:02+03:00
Українські Новини
Саморобні костюми та пакети на взуття: AP показало боротьбу українських медиків з COVID-19

Саморобні костюми та пакети на взуття: AP показало боротьбу українських медиків з COVID-19

Ольга Фандорина
Медики, Коронавірус, коронавірус в Україні, боротьба з коронавірусом

В Україні медики борються з коронавірусом в саморобних захисних костюмах та з поліетиленовими пакетами на взуття. При цьому ставка лікаря становить 4 тисячі гривень (близько $150). Про це повідомляє агентство Associated Press, штаб-квартира якої розташована в Нью-Йорку. У репортажі журналістів йдеться про те, що система охорони здоров'я України не може впоратися навіть з порівняно низькою кількістю випадків - 15 648 інфікованих і 408 загиблих (за станом на 11 травня).

Найбільш очевидна проблема в місті Чернівці з 2324 підтвердженими інфекціями в місті і його околицях. Тисячі працівників повернулися з Європи серед пандемії, і деякі привезли з собою вірус.

Деякі лікарі і медсестри змушені самі купувати захисні засоби, або використовувати саморобні.

При цьому в Україні кожен п'ятий інфікований - медичний працівник.

Лікарі проводять розтин загиблих від коронавіруса на вулиці, за лікарнею, тому що в морзі немає необхідної системи фільтрації повітря і води. Знаючи про проблеми в системі охорони здоров'я, влади почали строгий карантин 12 березня, а з 11 травня почалися послаблення. Лікарі бояться, що це призведе до нової хвилі заражень. "Ви бачите сумну картину нашої готовності - і це відбувається на четвертий місяць епідемії", - каже лікар Олег Стецюк, патологоанатом з Тернополя.

Він показує жовтий захисний костюм, який йому пошив його друг. Зазвичай цей друг виробляє взуття. "Нам не дають ні копійки на поліпшення санітарних умов", - каже Стецюк

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні в Україні не вистачає медпрацівників середнього і молодшого рівня, масово звільняються в умовах пандемії, в той час, як кількість хворих коронавірусом в Україні досягла 10 861 випадків станом на 1 травня.

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