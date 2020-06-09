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  • Не тільки десерт: відомі кухарі поділилися оригінальними рецептами салатів з полуницею
09 червня 2020, вівторок, 07:01 9
Lifestyle 2020-06-09T09:30:02+03:00
Українські Новини
Не тільки десерт: відомі кухарі поділилися оригінальними рецептами салатів з полуницею

Не тільки десерт: відомі кухарі поділилися оригінальними рецептами салатів з полуницею

Ярина Вацяк
Рецепт, Полуниця, салат з полуницею, рецепти салатів
Салат з полуницею. Фото: pixabay.com
Салат з полуницею. Фото: pixabay.com

В Україні в самому розпалі сезон полуниці. В цьому році ціни на ягоди вищі ніж минулого, і хоч експерти прогнозую їх незначне зниження в червні, проте через заморозки та рясні дощі ціни не вийдуть на минулорічний рівень.

Водночас експерти нагадали про користь полуниці та рекомендують її споживати в сезон.  

А щоб урізноманітнити щоденні страви та додати до них чогось оригінального, відомі шеф-кухарі поділилися рецептами салатів, які можна приготувати з полуницею, пише  The Village.

Салат від шеф-кухаря ресторану в’єтнамської кухні TinTin і бару Loggerhead, ведучого програми "Хлебное зрелище" Іллі Сьоміна.

Інгредієнти:

  • Бейбі-шпинат – 100 г
  • Полуниця (чищена) – 400 г
  • Авокадо – 1 шт
  • Сир (козячий, фета або блакитний) – 100 г
  • Підсмажений мигдаль – 70 г
  • Червона цибуля – ½

Заправка для салату:

  • Оливкова олія – 45 г
  • Яблучний оцет – 3 ст. л.
  • Мед – 2 ст. л.
  • Макові зерна – 1 ст. л.
  • Мелена гірчиця – за смаком
  • Дрібна морська сіль і мелений

  перець – за смаком

Готуємо:

Зробіть заправку, для цього змішайте всі інгредієнти, крім макових зернят і оливкової олії. Поступово почніть вливати оливкову олію, постійно збиваючи. Коли вийде емульсія – додайте макові зерна й перемішайте.

Почистіть авокадо та наріжте кубиками, розкришіть сир і дрібно наріжте цибулю. Усі інгредієнти салату перемішайте, додайте заправку та перемішайте ще раз.

ПОРАДА: подавати відразу ж після приготування.

Бренд-шеф ресторану "Сто років тому вперед", телеведучий Євген Клопотенко рекомендує приготувати салат із полуницею, томатами та базиліком.

Інгредієнти:

  • Полуниця – 300 г
  • Томати чері – 300 г
  • Базилік – 30 г
  • Насіння соняшника – 1 ст. л.
  • Бальзамічний оцет – 1 ч. л.
  • Лимонний сік – 1 ч. л.
  • Оливкова олія – 1 ст. л.
  • Сіль – за смаком

Готуємо:

Полуницю добре промийте, очистіть від хвостиків і поріжте на дві частини. Помідори черрі також поріжте навпіл. Листя базиліку обірвіть від гілок. Змішайте в невеликій посудині бальзамічний оцет, лимонний сік й оливкову олію. Далі – викладіть полуницю, томати й листя базиліку в салатник, злегка перемішайте, додайте насіння соняшника й соус.

ПОРАДА: якщо хочете зробити салат більш поживним, додайте в кожну порцію кілька шматочків свіжої моцарели. Якщо вам не подобається смак бальзамічного оцту, можете використовувати червоний винний оцет.

Салат з полуницею Салат з полуницею

Шеф-кухар "Тайский Привет", "Китайский Привет", "Вьетнамский Привет" і ведучий програми "Хлебное зрелище" Антон Васильєв також поділився оригінальним рецептом.

Інгредієнти:

  • Полуниця – 150 г
  • Листя м’яти – 5 г
  • Листя кінзи – 5 г
  • Червона цибуля – 20 г
  • Зелена цибуля – 5 г
  • Чилі гострий – 2 г
  • Смажений арахіс – 15 г

Заправка для салату:

  • Рибний соус – 20 г
  • Цукор пальмовий – 35 г
  • Сік лайму – 60 г

Готуємо:

Помийте полуницю та приберіть хвостики, далі розріжте на чотири частини. Підготуйте листя м’яти та кінзи. Зелену цибулю наріжте на шматки розміром 2–3 см. Червону цибулю – тонкими півкільцями. Наріжте перець чилі.

Для соуса нагрійте всі інгредієнти, щоб розтопити цукор. Залиште, щоб охолов, а після цього поставте в холодильник. У мисці змішати всі інгредієнти, заправити підготовленим соусом.

Рецепт салату з полуницею також запропонував шеф-кухар Under Wonder Володимир Чечко.

Інгредієнти:

  • Спаржа свіжа – 2 шт
  • Мікс салатів

  (на ваш розсуд) – 125 г

  • Полуниці – 5 шт
  • Свіжий тунець (філе) – 50 г
  • Сіль 5 – г

Заправка для салату:

  • Грецький йогурт

  (без домішок чи смаків) – 100 г

  • Ванільний цукор – 3 г
  • Сік з одного лимона
  • Сіль – 1 г
  • Олії для смаження – 20 г

Сезонний салат з полуницеюСезонний салат з полуницею. Фото: the-village.com

Готуємо:

Усі інгредієнти помити, спаржу почистити, відрізати знизу приблизно 1,5–2 см.

У полуниць відірвати хвостики. Філе тунця посолити й дати полежати 10 хвилин. Спаржу нарізати слайсами по всій довжині. Полуниці порізати на чотири частини. Листя салатів, якщо воно велике, порвати руками.

На розігріту сковорідку налити олію й обсмажувати філе тунця з усіх боків протягом 30 сек до золотистого кольору. Щоб тунець не прилип до сковорідки, можна підсмажити його на пергаменті. Після обсмажування тунець розрізаємо на великі шматки.

Для заправки видавлюємо сік з одного лимона, додаємо до нього ванільний цукор і сіль, усі інгредієнти ретельно перемішуємо до однорідної консистенції.

Спаржу, полуниці, мікс салатів, йогуртово-ванільну заправку перемішуємо у глибокій ємності. Викладаємо все на тарілку, в якій будемо подавати страву. Зверху додаємо шматочки теплого тунця.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні очікували один з найгірших врожаїв ранньої полуниці за п'ять років.

 

 

 

 

 

 

 

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