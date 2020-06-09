Не тільки десерт: відомі кухарі поділилися оригінальними рецептами салатів з полуницею

В Україні в самому розпалі сезон полуниці. В цьому році ціни на ягоди вищі ніж минулого, і хоч експерти прогнозую їх незначне зниження в червні, проте через заморозки та рясні дощі ціни не вийдуть на минулорічний рівень.

Водночас експерти нагадали про користь полуниці та рекомендують її споживати в сезон.

А щоб урізноманітнити щоденні страви та додати до них чогось оригінального, відомі шеф-кухарі поділилися рецептами салатів, які можна приготувати з полуницею, пише The Village.

Салат від шеф-кухаря ресторану в’єтнамської кухні TinTin і бару Loggerhead, ведучого програми "Хлебное зрелище" Іллі Сьоміна.

Інгредієнти:

Бейбі-шпинат – 100 г

Полуниця (чищена) – 400 г

Авокадо – 1 шт

Сир (козячий, фета або блакитний) – 100 г

Підсмажений мигдаль – 70 г

Червона цибуля – ½

Заправка для салату:

Оливкова олія – 45 г

Яблучний оцет – 3 ст. л.

Мед – 2 ст. л.

Макові зерна – 1 ст. л.

Мелена гірчиця – за смаком

Дрібна морська сіль і мелений

перець – за смаком

Готуємо:

Зробіть заправку, для цього змішайте всі інгредієнти, крім макових зернят і оливкової олії. Поступово почніть вливати оливкову олію, постійно збиваючи. Коли вийде емульсія – додайте макові зерна й перемішайте.

Почистіть авокадо та наріжте кубиками, розкришіть сир і дрібно наріжте цибулю. Усі інгредієнти салату перемішайте, додайте заправку та перемішайте ще раз.

ПОРАДА: подавати відразу ж після приготування.

Бренд-шеф ресторану "Сто років тому вперед", телеведучий Євген Клопотенко рекомендує приготувати салат із полуницею, томатами та базиліком.

Інгредієнти:

Полуниця – 300 г

Томати чері – 300 г

Базилік – 30 г

Насіння соняшника – 1 ст. л.

Бальзамічний оцет – 1 ч. л.

Лимонний сік – 1 ч. л.

Оливкова олія – 1 ст. л.

Сіль – за смаком

Готуємо:

Полуницю добре промийте, очистіть від хвостиків і поріжте на дві частини. Помідори черрі також поріжте навпіл. Листя базиліку обірвіть від гілок. Змішайте в невеликій посудині бальзамічний оцет, лимонний сік й оливкову олію. Далі – викладіть полуницю, томати й листя базиліку в салатник, злегка перемішайте, додайте насіння соняшника й соус.

ПОРАДА: якщо хочете зробити салат більш поживним, додайте в кожну порцію кілька шматочків свіжої моцарели. Якщо вам не подобається смак бальзамічного оцту, можете використовувати червоний винний оцет.

Салат з полуницею

Шеф-кухар "Тайский Привет", "Китайский Привет", "Вьетнамский Привет" і ведучий програми "Хлебное зрелище" Антон Васильєв також поділився оригінальним рецептом.

Інгредієнти:

Полуниця – 150 г

Листя м’яти – 5 г

Листя кінзи – 5 г

Червона цибуля – 20 г

Зелена цибуля – 5 г

Чилі гострий – 2 г

Смажений арахіс – 15 г

Заправка для салату:

Рибний соус – 20 г

Цукор пальмовий – 35 г

Сік лайму – 60 г

Готуємо:

Помийте полуницю та приберіть хвостики, далі розріжте на чотири частини. Підготуйте листя м’яти та кінзи. Зелену цибулю наріжте на шматки розміром 2–3 см. Червону цибулю – тонкими півкільцями. Наріжте перець чилі.

Для соуса нагрійте всі інгредієнти, щоб розтопити цукор. Залиште, щоб охолов, а після цього поставте в холодильник. У мисці змішати всі інгредієнти, заправити підготовленим соусом.

Рецепт салату з полуницею також запропонував шеф-кухар Under Wonder Володимир Чечко.

Інгредієнти:

Спаржа свіжа – 2 шт

Мікс салатів

(на ваш розсуд) – 125 г

Полуниці – 5 шт

Свіжий тунець (філе) – 50 г

Сіль 5 – г

Заправка для салату:

Грецький йогурт

(без домішок чи смаків) – 100 г

Ванільний цукор – 3 г

Сік з одного лимона

Сіль – 1 г

Олії для смаження – 20 г

Сезонний салат з полуницею. Фото: the-village.com

Готуємо:

Усі інгредієнти помити, спаржу почистити, відрізати знизу приблизно 1,5–2 см.

У полуниць відірвати хвостики. Філе тунця посолити й дати полежати 10 хвилин. Спаржу нарізати слайсами по всій довжині. Полуниці порізати на чотири частини. Листя салатів, якщо воно велике, порвати руками.

На розігріту сковорідку налити олію й обсмажувати філе тунця з усіх боків протягом 30 сек до золотистого кольору. Щоб тунець не прилип до сковорідки, можна підсмажити його на пергаменті. Після обсмажування тунець розрізаємо на великі шматки.

Для заправки видавлюємо сік з одного лимона, додаємо до нього ванільний цукор і сіль, усі інгредієнти ретельно перемішуємо до однорідної консистенції.

Спаржу, полуниці, мікс салатів, йогуртово-ванільну заправку перемішуємо у глибокій ємності. Викладаємо все на тарілку, в якій будемо подавати страву. Зверху додаємо шматочки теплого тунця.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні очікували один з найгірших врожаїв ранньої полуниці за п'ять років.