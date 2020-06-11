Мінімум калорій і максимум користі: чому ревінь варто купити прямо зараз

На початку літа почався сезон ревеню і до кінця липня соковиті стебла цього овоча радують людей насиченим смаком і дивовижною користю для організму, як і інші сезонні овочі та фрукти. На ринках вже почали з'являтися стебла цієї чудової рослини, які є основою для приготування різних смачних страв. Їстівна частина ревеню – стебло, а листя вважаються отруйними.

Але що ж так приваблює в ревені кулінарів? Нутріціолог і фахівець зі здорового харчування Христина Дельцова розповіла Українським Новинам, що ж корисного в ревені.

Передусім, він має незвичайний для овоча смак – він терпкий і кисло-солодкий, як зелені яблука.

З нього можна приготувати безліч страв: салати, соуси, варення, джеми, цукати, коктейлі, пироги, хліб і навіть вино. Рідкісний в рослинному світі і на кухні червоний і рожевий колір робить ревінь бажаним інгредієнтом високої кулінарії.

Так у чому ж користь ревеню?

Нутриціолог зазначила, що в ревені міститься безліч корисних речовин, таких як аскорбінова кислота, цукри, різні органічні кислоти і пектинові речовини. В корені рослини є групи біологічно активних речовин, які мають як в'яжучу, так і антисептичну дії.

Рослина має сечогінні, проносні і жовчогінні властивості. Ревінь застосовують у якості засобу, який звужує судини, має протизапальну дію і покращує роботу всього організму. Однак у нього є і протипоказання - ревінь не рекомендується вживати при гіперацидному гастриті, виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки. Утриматися від нього слід також при будь-яких гострих запальних захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

Корисні властивості ревеню. Фото: ferma.expert

Сік ревеню багатий на вітамінами (B1, B2, B3, B6, P, PP, аскорбінова кислота, каротин). У стеблах накопичується до 2,5% вуглеводів і близько 4% органічних кислот (янтарна, лимонна, яблучна, щавлева тощо), тому смак ревеню солодкувато-кислий. Стебла цієї рослини вважаються дієтичним продуктом, тому що містять дуже мало калорій — всього 16 ккал на 100 р. Ревінь багатий на харчові волокна і пектини, тому благотворно впливає на травний тракт. Сік ревеню має легкі сечогінні властивості завдяки наявності солей калію, тому його рекомендується включати в раціон харчування людей, схильних до набряків.

Сік ревеню рекомендують навіть втирати в шкіру при вітіліго.

Ревінь використовують в основному для приготування компотів, киселів і пирогів. Солодкі страви з ревеню входять в національні кухні німців, данців, шведів, естонців, латишів. Але з цієї рослини можна готувати найрізноманітніші страви: салати, гарніри до м'яса і риби, пряні соуси – чатні й реліші.

Крім того, що ревінь успішно використовують в компотах, з нього прийнято робити вино (що нагадує за смаком шаблі), пиво (пікантний напій) і квас. У стравах ревінь відмінно поєднується з яблуками, полуницею, персиками, грушами, ягодами, імбиром.

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