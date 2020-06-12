Введення Україною мит і квот на імпорт нафтопродуктів зробить їх найдорожчими в Європі

Закупівельні ціни на дизельне паливо та скраплений газ в Україні можуть стати максимальними в Європі в разі введення обмежень на імпорт нафтопродуктів, чого домагаються українські нафтопереробні компанії, тоді як на заправках подорожчав автогаз .

Про це сказано в повідомленні "Консалтингової групи А-95".

У "Консалтинговій групі А-95" називають дезінформацією заяви українських НПЗ про загрозу з боку російських нафтопродуктів. Через низькі обсяги виробництва всередині країни, трейдери змушені купувати паливо по імпорту, а зростання попиту підштовхує закупівельні ціни вгору. Так, якщо в 2018 році митні ціни на російське дизпаливо були вищі за світові на $16/т, то в 2020 році премія становить $46/т. Скраплений газ поставляється з премією $70/т. На думку експертів "А-95" будь-які обмеження щодо імпорту викличуть зростання цін і перебої з поставками.

"Імпортозалежний ринок потребує створення максимально легкого доступу ресурсу, щоб посилити конкуренцію і добитися кращих цін. Введення мит і квот на імпорт вдарить по конкуренції і викличе зліт ціни на дизпаливо і скраплений газ до європейських максимумів", — говорить директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Яскравим прикладом такого сценарію є зупинка російських поставок бітуму в 2019 році, після чого українські та білоруські НПЗ підвищили націнки в 2020 році на $65-120/т. Сьогодні ціни на бітум в Україні – максимальні в Європі, при значно нижчій якості продукту.

8,5% мита при нинішньому рівні світових цін призведе до підвищення оптових цін на дизпаливо мінімум на 1000 грн/т. Витрати на паливо найбільших категорій споживачів України зростуть таким чином:

Приватний комерційний сектор – 4,0 млрд грн;

Аграрний сектор – 1,9 млрд грн;

Гірничо-металургійний комплекс – 0,7 млрд грн;

"Укрзалізниця" – 0,3 млрд грн;

Міноборони – 0,1 млрд грн.

"Високі ціни на дизельне паливо, скраплений газ, бітум і авіагас створюють можливості для нормальної роботи НПЗ і нарощування переробки. Ці підприємства належать найпотужнішим фінансово-промисловим групам – "Приват" і НАК "Нафтогаз України", які здатні залучити інвестиційні ресурси без нарощування тиску на споживачів", — заявив Сергій Куюн.

Як повідомляли Українські Новини, Нафтогазова Асоціація України вважає, що в Україні немає передумов для обмеження імпорту нафтопродуктів.

Також січні-лютому 2020 року Україна збільшила імпорт нафти на 2,2%, або на 2,41 тис. тонн, до 113,34 тис. тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року.