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10 березня 2020, вівторок, 15:42 6
Економіка 2020-03-10T16:28:14+02:00
Українські Новини
Україна збільшила імпорт нафти

Україна збільшила імпорт нафти

Ярина Вацяк
Ціни на нафту, імпорт нафти
Нафтогаз
Нафтогаз

В той час, як ціни на нафту рекордно обвалилися, у січні-лютому 2020 року Україна збільшила імпорт нафти (УКТЗЕД 2709 "Нафта і нафтопродукти сирі") на 2,41 тис. тонн, або на 2,2% до 113,34 тис. тонн порівняно з січнем-лютим 2019 року 

Про це свідчать митні дані Державної фіскальної служби, передають Українські Новини.

У січні-лютому Україна імпортувала нафти на суму 61,326 млн доларів, що на 18,7% більше, ніж у січні-лютому 2019 року.

За 2 місяці Україна імпортувала нафту з США на 30,118 млн доларів, з Лівану - на 15,94 млн доларів і з Азербайджану - на 15,94 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, в АМКУ прогнозують падіння вартості бензину через обвал цін на нафту.

На початку березня світові ціни на нафту почали падати на тлі повідомлень про коронавірус.

Тим часом, фондові ринки рекордно обвалилися вперше з 2008 року. Нафтогазові та фінансові корпорації увійшли в число компаній, акції яких впали найзначніше за підсумками торгів у США.

 

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