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17 лютого 2020, понеділок, 09:20 36
Економіка 2020-02-17T15:30:07+02:00
Українські Новини
В Україні немає передумов для обмеження імпорту нафтопродуктів

В Україні немає передумов для обмеження імпорту нафтопродуктів

Таня Войтюк
імпорт, Україна, НАУ, Укртатнафта
Нафта. Фото: freepik
Нафта. Фото: freepik

Нафтогазова Асоціація України (НАУ) стурбована черговими спробами нафтопереробних компаній перекроїти ринок нафтопродуктів шляхом надуманого антисубсидіарного розслідування і введення мита. Це неминуче завдасть удар по споживачах, по учасниках ринку і енергетичній безпеці України.

В Асоціації категорично спростовують заяви НПЗ про наявність будь-яких неконкурентних цінових переваг з боку постачальників російського дизельного палива і скрапленого газу. Про це свідчать такі дані: митні ціни на російське дизпаливо в 2017-2019 роках були вище котирування російського дизпалива в Середземномор’ї: в 2017 році на $ 16/т, в 2018 — на $ 22/т, в 2019 — на $ 27/ т. Таким чином, вартість російських поставок в Україну була вищою за світові ціни.

З 1 серпня 2019 року було введено спеціальне мито на російське дизпаливо, яке постачається по трубопроводах, в результаті чого частка російського імпорту в другому півріччі 2019 знизилася до 28% ринку в порівнянні з 44% в першому півріччі. При цьому частка українських виробників залишилася на позначці 11%, як і в 2017-2018 роках.

"Введення мита в 2019 році не зменшило імпорт в цілому, відбувся перерозподіл між іншими джерелами, а ціни виросли у всіх — і закордонних, і внутрішніх постачальників. Аналогічна ситуація станеться і в разі реалізації ініціатив НПЗ, тільки зростання буде ще більш істотним", — заявила Президент НАУ Неля Привалова. За її словами, оскільки пропоновані НПЗ ставки мита досить значні — від 8,46% (за даними сайту ПАТ "Укртатнафта") до приблизно 25% (за даними ЗМІ) — стримати зростання цін для споживачів не вдасться.

"Якщо буде прийнято рішення ввести тимчасові заходи на період розслідування, це спровокує паніку і зростання цін буде негайним. Ми відразу ж втратимо збалансований ринок з трендом на зниження цін, який маємо сьогодні, в тому числі і завдяки зусиллям Уряду", — говорить Президент НАУ.

У НАУ вважають, що НПЗ неправильно діагностували джерело своїх проблем і, відповідно, вибрали невірний шлях їх вирішення.

"Головна проблема НПЗ — це невідповідність номенклатури виробництва структурі споживання нафтопродуктів в Україні. Неприродньо збільшений ринок скрапленого газу за останні роки „з’їв“ ринок бензинів. Мита це не виправлять, вони лише піднімуть ціни для громадян і промисловості, створивши величезне фінансове навантаження на економіку" , – говорить Н. Привалова.

НАУ вважає, що в ситуації, що склалася необхідні інші кроки: перегляд податкового навантаження по осі бензин — зріджений газ, а також рясні інвестиції в модернізацію виробництва, спрямовані в тому числі на збільшення глибини переробки сировини. Нафтогазова Асоціація України підтримає конструктивні ініціативи власників переробних підприємств. Впевнені, що вільний конкурентний ринок без будь-яких штучних обмежень (мита, квот тощо) є запорукою енергетичної безпеки країни, кращої ціни і якості для споживачів і мотиватором для інноваційного розвитку виробників.

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