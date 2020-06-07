Літня відпустка в Чернігівській області: як історичні об'єкти відвідати

Літній відпочинок в Україні як альтернатива закордонним курортам, які поки що закриті для туристів, може бути захопливим і цікавим. Стародавні фортеці та історико-краєзнавчі пам'ятки можна побачити не лише у Хмельницькій області, а на Чернігівщині.

Українські Новини зібрали найпопулярніші туристичні маршрути, якими можна подорожувати під час літньої відпустки та вікендів.

Що відвідати в Чернігові

Чернігівський Вал, відомий також як Дитинець, – один з найдревніших пам'яток Чернігова. За часів Київської Русі – це княжий двір, де жила місцева знать.Сьогодні – це парк, з якого відкривається мальовничий краєвид на стародавнє місто.

Історія Чернігівського Дитинця датується VII століттям. Це центральний укріплений район, розташований на високому пагорбі та відділений від зовнішньої частини міста глибоким ровом. Завдяки зручному розташуванню вал забудовували культурними об'єктами. Упродовж XI-XII століть побудували два храми: Спасо-Преображенський собор, який заклав син Володимира Великого – Мстислав.

Починаючи з XIII століття Вал втратив свою оборонну здатність, коли місто захопили татари. У той час зазнали сильної руйнації церкви та інші будівлі Дитинця. По периметру Вал оточують 12 військових знарядь, які нагадують про його оборонну функцію. Згідно з легендою, ця зброя – подарунок чернігівцям від царя Петра I.

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Храми та музеї Чернігівського Дитинця

Спаський собор – один із найстаріших храмів України, побудований в 1035 році. Він унікальний завдяки надзвичайній акустиці.

Борисоглібський собор, який сьогодні є музеєм і будинком камерної та духової музики.

Чернігівський колегіум – будівля храмового типу в стилі козацького бароко, один з перших вищих навчальних закладів в Україні.

Чернігівський художній музей, розташований у будівлі колишньої жіночої гімназії.

Іллінська церква та Антонієві печери – храмовий комплекс, заснований Антонієм Печерським в XI столітті.

На території Чернігівського Дитинця також встановлено декілька пам'ятників: гетьману Івану Мазепі, Тарасу Шевченкові, Олександру Пушкіну, монумент "Борцям за свободу і незалежність України".

Туристичні об'єкти в Чернігові. Фото: drymba.com

Будинок полкової канцелярії (Дім Мазепи)

Будинок Івана Мазепи – пам'ятка архітектури козацького бароко, побудована в кінці 1690 року. За легендою, український гетьман ховав тут свою кохану Мотрю Кочубей. Першим господарем був Яків Лизогуб. Після його смерті вдова продала будинок Івану Мазепі. З XVIII століття тут розташувалася полкова канцелярія Чернігівського козацького полку. Пізніше сюди перенесли архів. Довгий час будівлю не використовували, тому є незначні руйнування.

Дім побудований з білої цегли. Має два поверхи та підвальне приміщення. У XVIII столітті добудували тамбур з фасадної сторони будинку, прикрасивши його фігурним фронтоном, і відкрили доступ до підвалу зі сторони двору. Згідно з переказами, у величезних підвалах будинку Іван Мазепа сховав бочки із золотом.

Будинок полкової канцелярії. Фото: md-ukraine.com

Курган "Чорна могила"

Курган у Чернігові вважають одним із найзагадковіших курганів регіону. Його висота близько 10 метрів, в об'ємі – 125 метри. У давні часи його оточував глибокий рів. Вперше курган датується в літописі в 1147 році.

Під час розкопок у кургані знайшли захоронення трьох людей, яких кремували. За легендою, в Чорній могилі поховано прах засновника міста князя Чорного. Також під час розкопок знайшли бронзову фігурку скандинавського бога, вірогідно Тора. Можна припустити, що в кургані похоронено князя, який у давні часи був також і жрецем.

Також у кургані знайшли візантійські монети 945-959 років.Це свідчить про те, що курган був насипаний у другій половині X століття. Місто виникло набагато пізніше, а в X столітті вже було центром Чернігово-Сіверської землі. Також курган є єдиним похованням князя у Східній Європі, яке збереглося до наших днів.

Курган "Чорна могила". Фото: zruchno.travel

"Гетьманська столиця" в Батурині

У Чернігівській області в Батурині варто відвідати відомий туристичний об'єкт – заповідник "Гетьманська столиця". У заповіднику є пам'ятники історії, архітектури, культури, археології.

Архітектурно-меморіальний комплекс "Цитадель Батуринської фортеці"

Комплекс відновили в 2008 році, взявши за основу ілюстрацію найбільш укріпленої частини міської фортеці 1669-1708 років. Цитадель складається з дерев'яних оборонних стін, сторожових веж, церкви, будинку та казни гетьмана, інших експонатів. Дерев'яна церква Воскресіння Господнього, фактично, є усипальнею героїв Батуринської оборони 1708 року. У підвальному приміщенні церкви є підземний хід, відновлений на автентичному місці.

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Палац останнього гетьмана України Кирила Розумовського

Комплекс реставрували в 2003-2008 роках. Його побудував англійський архітектор Чарльз Камерон. Це єдиний палац гетьмана України, який зберігся на території нашої держави. Інтер'єри другого поверху відновлені за аналогами робіт архітектора, які збереглися. У палаці збережені оригінальні речі, які належали самому гетьману Розумовському, а саме: палаш (довго клинкова зброя), лейб-компанійський XVIII століття і Універсал гетьмана Розумовського про призначення сотником Переволочнянського Стефана Лукомського від 9 жовтня 1763.

Палац Кирила Розумовського. Фото: lookmytrips.com

Православний жіночий Крупицький Свято-Миколаївський монастир

Поблизу Батурина в селі Осич можна відвідати православний жіночий Крупицький Свято-Миколаївський монастир. Історія монастиря сягає домонгольського періоду. Монастир розцвів у часи, коли Батурин був гетьманською столицею. У храмі є ікона Святого Миколи Чудотворця, яка зцілює недуги та хвороби.

Дім Генерального суду Лівобережної України

Також можна відвідати дім Генерального суду Лівобережної України. Яскравий зразок архітектури другої половини XVII століття. У ньому розміщена експозиція про історію судочинства України; сім'ї Кочубеїв – романтичну і трагічну любов юної Мотрі Кочубей і гетьмана Івана Мазепи.

Собор Різдва Богородиці

У селі Козелець розташований Собор Різдва Богородиці. Побудований в 1752-1763 роках на замовлення графині Наталії Розумовської як подяка Богу за щасливу долю синів. Собор є дев'ятикамерним храмом, в основі якого грецький хрест з додатковими приміщеннями між кінцями хреста, нагадує структуру дерев'яних храмів-зрубів.

Собор Різдва Богородиці. Фото: stejka.com

Будинок полкової канцелярії

Ще в селі можна відвідати Будинок полкової канцелярії. Це пам'ятник громадянської архітектури XVIII ст. – одна з двох адміністративних будівель канцелярій козацьких полків, які збереглися. Будинок побудували в 1756-1765 роках на замовлення полковника Київського козацького полку Єфима Дарагана за проєктом і під керівництвом архітектора Квасова. У 1765-1781 роках тут розмістилася канцелярія Київського козацького полку, а після скасування полкового устрою 1781 році – Козелецький магістрат.

Тріумфальна арка

Тріумфальна арка в Новгород-Сіверському. ЇЇ побудували на честь приїзду в 1787 році імператриці Катерини II. Спочатку планували побудувати дерев'яну Тріумфальну арку, але грошей вистачило лише на будівництво кам'яних воріт. 22 січня 1787 Катерина II прибула в Новгород-Сіверський і була вражена такою урочистою зустріччю, на знак подяки виділила кошти на відновлення Спасо-Преображенського собору.

Палац Галаганів

У Срібнянському районі села Сокиринці збереглося родове гніздо відомого козацько-старшинського роду Галаганів. Палац побудували в 1823-1829 роках за наказом Прилуцького полковника Павла Галагана. Величний кам'яний палац в стилі ампір на 60 кімнат слугував як розважальна резиденція. Помістя було одним із найбагатших і гарних свого часу. В комплексі також була дзвіниця, дві церкви, службові флігелі, численні господарчі прибудови та стайня, оранжерея з теплицями.

Палац Галаганів. Фото: ua.igotoworld.com

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