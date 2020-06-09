Заборона фан-зон, дезінфекція та маски: як відбуватимуться культурні заходи

Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації щодо організації культурних заходів (крім роботи кінотеатрів) у період карантину, хоча масові заходи поки не дозволяють.

Про це сказано в постанові головного державного санітарного лікаря №35 від 6 червня, передають Українські Новини.

Згідно з документом, усі працівники установи сфери культури і мистецтва перед початком робочої зміни повинні пройти термометрію.

Працівники, у яких температура вища ніж 37,2 градуса або які мають ознаки гострого респіраторного захворювання (ГРЗ), не допускаються до роботи.

На вході і в місцях масового скупчення відвідувачів повинні бути організовані місця для обробки рук антисептиками.

Також потрібно нанести маркування для забезпечення дотримання дистанції між відвідувачами не менше 1,5 м.

Рекомендується збільшити кількість пунктів вхідного контролю.

Заборонено організовувати фан-зони.

При проведенні культурного заходу в закритих приміщеннях усі відвідувачі повинні використовувати маски або респіратори.

Організатори та працівники також повинні використовувати засоби індивідуального захисту.

Дозволяється одночасне перебування відвідувачів з розрахунку не більш ніж 1 людина на 5 кв. м площі, при цьому вони повинні бути розміщені тільки на сидячих місцях.

Місця для сидіння або столики повинні розташовуватися на відстані 1,5 м один від одного, за одним столиком може бути не більше 4 осіб (без урахування дітей до 14 років).

У залах зі стаціонарними сидіннями розміщення відвідувачів здійснюється з вільними місцями поруч, спереду і ззаду кожного відвідувача.

В приміщеннях повинна працювати система вентиляції.

Під час роботи повинна проводитися дезінфекція поверхонь, з якими контактують відвідувачі, в посиленому режимі і вологе прибирання місць найбільшого скупчення людей.

Постанова набирає чинності 10 червня.

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