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  • $1 млн за посаду губернатора Харківщини та $100 тис. за посаду голови обласної податкової: затримано групу шахраїв, – Фільчаков
02 червня 2020, вівторок, 17:10 162
Судова влада 2020-06-02T17:30:02+03:00
Українські Новини
$1 млн за посаду губернатора Харківщини та $100 тис. за посаду голови обласної податкової: затримано групу шах

$1 млн за посаду губернатора Харківщини та $100 тис. за посаду голови обласної податкової: затримано групу шахраїв, – Фільчаков

Ірина Дорофейчук
шахрайство, Харківська ОДА, Прокуратура Харківської області, Олександр Фільчаков, ДПС України
Олександр Фільчаков. Фото: khar.gp.gov.ua
Олександр Фільчаков. Фото: khar.gp.gov.ua

Харківська місцева прокуратура №1 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Як повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков, до правоохоронних органів звернулась громадянка та повідомила, що група громадян, видаючи себе за впливових осіб, пообіцяла їй посприяти у лобіюванні інтересів та обранні в якості кандидата в народні депутати України від однієї з політичних партій на позачергових парламентських виборах на одномандатному виборчому округу №179 (м. Лозова та прилеглі райони).

За надання таких "послуг" зловмисники зажадали від жінки 60 тис. доларів США, нібито для передачі їх як неправомірної вигоди вищим посадовим особам держави у якості винагороди за депутатський мандат, а в дійсності мали намір привласнити ці кошти. Вказана група громадян отримала кошти, але не надала зазначених "послуг".

У ході досудового розслідування встановлено, що вказана група громадян шляхом обману та зловживання довірою пообіцяли іншому громадянину посприяти у призначенні на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації (ОДА). За надання таких "послуг" вони зажадали від громадянина 1 млн доларів США. Вказані кошти нібито призначались для передачі їх як неправомірної вигоди вищим посадовим особам держави у якості винагороди за призначення. У дійсності ж фігуранти мали намір привласнити ці кошти.

Крім цього вказані зловмисники пообіцяли посприяти іншому громадянину у призначенні на посаду голови Державної податкової служби (ДПС) в Харківській області, зажадавши винагороду у розмірі 100 тис. доларів США.

Правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України двох фігурантів справи – 52-річного та 68-річного чоловіка під час отримання першої частини хабара у сумі 150 тис. доларів США (частина коштів призначалась задля призначення на посаду губернатора області та частина коштів призначалась задля призначення на посаду голови ДПС в області).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам шахрайських дій та обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює слідчий відділ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області. Оперативний супровід здійснює Управління СБУ в Харківській області.

На даний час досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.


Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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