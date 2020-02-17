У Держприкордонслужбі відзвітували, скільки кілометрів колючого дроту і ровів простягнули уздовж кордону з Росією

У Держприкордонслужбі відзвітували, скільки кілометрів колючого дроту і ровів простягнули уздовж кордону з Рос

Державна прикордонна служба облаштувала 60,5 км противотранспортных ровів і простягнула 21,7 км колючого дроту на кордоні з Росією в 2019 році.

Про це йдеться у звіті Кабінету Міністрів за 2019 рік, передають Українські Новини.

Крім цього, було облаштовано 67,3 км рокадних доріг, 3,7 км заграждающего забору і 34 переходу через яри.

Також, наголошується, що в 2019 році органами Держприкордонслужби було складено 4,3 тис. протоколів про адміністративні порушення (незаконне перетинання або спроба незаконного перетину державного кордону), що в 7 разів менше, ніж у 2018 році, в тому числі за незаконне перетинання держконтролю були затримані 1,3 тис. нелегальних мігрантів.

Як повідомляли Українські Новини, Держприкордонслужба заявила, що проект інженерно-технічного облаштування кордону з Росією (проект "Стіна") буде виконаний до 2021 році.

В 2019 році планувалося витратити на це 400 млн гривень.

А тим часом, на "стіну Яценюка" витратили вже більше мільярда гривень.

Також раніше у справі про "стіні Яценюка" затримали 7 фігурантів: імена підозрюваних.

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підготувало ряд повідомлень про підозри для керівників управлінь Державної прикордонної служби у зв'язку з причетністю до розкрадання бюджетних коштів, виділених на проект інженерно-технічного облаштування державного кордону з Росією (проект "Стіна").