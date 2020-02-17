підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
  • Новини
  • Політика
  • У Держприкордонслужбі відзвітували, скільки кілометрів колючого дроту і ровів простягнули уздовж кордону з Росією
17 лютого 2020, понеділок, 18:47 14
Політика 2020-02-17T18:59:09+02:00
Українські Новини
У Держприкордонслужбі відзвітували, скільки кілометрів колючого дроту і ровів простягнули уздовж кордону з Рос

У Держприкордонслужбі відзвітували, скільки кілометрів колючого дроту і ровів простягнули уздовж кордону з Росією

Ольга Фандорина
Рови, колючий дріт, Держприкордонслужба, Стіна Яценюка
Стіна Яценюка. Фото: Українське Фото
Стіна Яценюка. Фото: Українське Фото

Державна прикордонна служба облаштувала 60,5 км противотранспортных ровів і простягнула 21,7 км колючого дроту на кордоні з Росією в 2019 році.

Про це йдеться у звіті Кабінету Міністрів за 2019 рік, передають Українські Новини.

Крім цього, було облаштовано 67,3 км рокадних доріг, 3,7 км заграждающего забору і 34 переходу через яри.

Також, наголошується, що в 2019 році органами Держприкордонслужби було складено 4,3 тис. протоколів про адміністративні порушення (незаконне перетинання або спроба незаконного перетину державного кордону), що в 7 разів менше, ніж у 2018 році, в тому числі за незаконне перетинання держконтролю були затримані 1,3 тис. нелегальних мігрантів.

Як повідомляли Українські Новини, Держприкордонслужба заявила, що проект інженерно-технічного облаштування кордону з Росією (проект "Стіна") буде виконаний до 2021 році.

В 2019 році планувалося витратити на це 400 млн гривень.

А тим часом, на "стіну Яценюка" витратили вже більше мільярда гривень.

Також раніше у справі про "стіні Яценюка" затримали 7 фігурантів: імена підозрюваних.

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підготувало ряд повідомлень про підозри для керівників управлінь Державної прикордонної служби у зв'язку з причетністю до розкрадання бюджетних коштів, виділених на проект інженерно-технічного облаштування державного кордону з Росією (проект "Стіна").

Більше новин про: Рови колючий дріт Держприкордонслужба Стіна Яценюка

МОЗ засекретив два місця, які обрав для утримання евакуйованих з Китаю
Україна евакуює з китайського Уханя до 25 іноземців
Новини
МЗС України вимагає від Росії терміново повернути українських рибалок 19:54
У Гонконзі озброєні грабіжники вкрали близько 600 рулонів туалетного паперу через дефіцит, викликаний коронавірусом 19:48
ЮНІСЕФ має намір поставити в Україну 1,2 млн доз вакцин проти кору, краснухи і паротиту 19:24
В Україні кожна п'ята людина отримує більше 15 тисяч гривень на місяць 19:22
У Держприкордонслужбі відзвітували, скільки кілометрів колючого дроту і ровів простягнули уздовж кордону з Росією 18:47
більше новин
АТ "Фармак" - єдиний законний правовласник позначення "Корвалол Corvalolum", - висновки газети "Юридична практика" 11:11
Сергій Трофімов. Фото: obozrevatel.com
Заступник голови Офісу президента прийшов на з'їзд "Слуги народу" з рюкзаком за €2000 13:55
У Вінниці загорілася багатоповерхівка: є загиблий 10:59
У Криму заарештували українських рибалок, захоплених Росією 15:47
Ринок землі, комуналка і візи для іноземців: чим займеться Рада цього тижня 09:40
більше новин
Столична команда "Батьківщини" за проведення референдуму про продаж сільгоспземлі 12:16
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження 08:43
У Росії заявили, що українські рибалки визнали факт браконьєрства 13:04
Портнов запропонував Раді скасувати амністію учасникам Майдану на честь 6-ї річниці 18:06
У Канаді обговорять умови ЗВТ з Україною 10:13
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok