Сивохо назвав незрозумілими рухами призначення журналістів до ТКГ Мінського формату

Колишній радник Секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергій Сивохо скептично відгукнувся з приводу недавніх рішень про долучення до Тристоронньої контактної групи журналістів-переселенців з Донбасу. Про це він написав в замітці на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Ми все далі від миру...

Знову незрозумілі рухи тіла, і надто зрозумілі люди в ТКГ. Схоже, ніхто не збирається домовлятися. Ми все більше забиваємося в глухий і темний кут. Звідти нас точно ніхто не почує.

А ТКГ - це просто красиві три букви", - зауважив Сивохо.

Як повідомлялося раніше, керівник Офісу президента Андрій Єрмак 7 травня повідомляв, що влада України надалі планують запрошувати на засідання Тристоронньої контактної групи переселенців з Донбасу, щоб припинити "монополію, яка існувала 6 років, коли там сиділи тільки представники "ЛНР" і "ДНР".

Починаючи з 9 червня українську делегацію в Тристоронньої контактної групи по Донбасу будуть консультувати представники ОРДЛО - журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш від Донецької області, голова Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер - від Луганської.