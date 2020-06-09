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09 червня 2020, вівторок, 13:55 8
Політика 2020-06-09T14:45:02+03:00
Українські Новини
Сивохо назвав незрозумілими рухами призначення журналістів до ТКГ Мінського формату

Сивохо назвав незрозумілими рухами призначення журналістів до ТКГ Мінського формату

Ірина Дорофейчук
Донбас, ТКГ
Україна Росія війна переговори. Фото: nbnews.com.ua
Україна Росія війна переговори. Фото: nbnews.com.ua

Колишній радник Секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергій Сивохо скептично відгукнувся з приводу недавніх рішень про долучення до Тристоронньої контактної групи журналістів-переселенців з Донбасу. Про це він написав в замітці на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Ми все далі від миру...

Знову незрозумілі рухи тіла, і надто зрозумілі люди в ТКГ. Схоже, ніхто не збирається домовлятися. Ми все більше забиваємося в глухий і темний кут. Звідти нас точно ніхто не почує.

А ТКГ - це просто красиві три букви", - зауважив Сивохо.

Як повідомлялося раніше, керівник Офісу президента Андрій Єрмак 7 травня повідомляв, що влада України надалі планують запрошувати на засідання Тристоронньої контактної групи переселенців з Донбасу, щоб припинити "монополію, яка існувала 6 років, коли там сиділи тільки представники "ЛНР" і "ДНР".

Починаючи з 9 червня українську делегацію в Тристоронньої контактної групи по Донбасу будуть консультувати представники ОРДЛО - журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш від Донецької області, голова Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер - від Луганської.

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