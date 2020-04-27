Японія заборонила в'їзд з 14 країн через пандемію коронавірусу. Серед них є Україна

Надзвичайну ситуацію, введену раніше в Японії через коронавірус, влада прийняла рішення посилити. Так, у зв'язку з пандемією, уряд заборонив в'їзд у країну представникам 14 держав, серед яких є Україна. Про це повідомляє NHK.

Зокрема, японський уряд прийняв рішення про розширення списку, включивши в нього ще 14 країн, де зафіксовано розповсюдження COVID-19 - Україну, Росію, Білорусь, Саудівську Аравію, Катар, ОАЕ, Кувейт, Оман, Джібуті, Перу, Домініканську Республіку, Антигуа і Барбуда, Сент-Крістофер і Невіс, а також Барбадос.

Так, з 29 квітня (середа), громадяни, які не є жителями Японії, і протягом 14 днів до прибуття перебували у вище перерахованих країнах, які не мають права в'їзду в країну.

Крім того, уряд продовжив термін дію заборони до кінця травня. Всього список включає 87 країн світу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет Міністрів пропонував ввести заборону на в'їзд іноземцям та виїзд українців при оголошенні карантину.

Також повідомлялося про те, в які країни можна поїхати у відпустку цього літа.